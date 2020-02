Écoutez les conseils «étranges» que Diego Sanchez a reçus

Diego Sanchez est entré dans la cage de l’UFC sur ESPN + 25 avec juste un cornermen suivant en soutien – le fondateur de School of Self-Awareness Joshua Fabia.

Fabia a récemment assumé le rôle d’entraîneur et de manager pour Sanchez, le combattant de longue date de Jackson Wink MMA et vainqueur de «The Ultimate Fighter 1», et il a été dans le coin du Nouveau-Mexique pour chacun de ses deux derniers combats.

Lors de l’événement de samedi, les contributions de Fabia ont été remises en question lorsque le commentateur de l’UFC et entraîneur de longue date du MMA, Trevor Wittman, a admis qu’il était un peu perplexe face à ce qu’il avait entendu entre les manches. Après la première image, alors que l’émission ESPN + revenait de la publicité, Wittman a déclaré qu’il trouvait les travaux de coin «très étranges».

“Écouter ce dernier travail de coin était très étrange”, a déclaré Wittman. “Je veux dire, il y avait – je ne sais pas si c’est du code ou quoi, mais il parle d’être” serré “et” collant “et de garder le mouvement mais ne le garde pas. Comme, j’ai juste – c’est ça – je connais Diego depuis longtemps. C’est juste étrange pour moi. “

Les instructions complètes de Fabia ont été captées par la caméra, et vous pouvez lire une transcription de ses conseils après le premier tour. au dessous de

Cinq respirations de récupération. Cinq respirations de récupération. Sirotez l’eau. Faire votre truc. Bien. Cinq respirations de récupération. Dans le nez, la bouche. Écoute attentivement. Écoutez attentivement – vous arrêtez votre mouvement. N’attendez pas pour voir votre travail. J’ai besoin de pression en avant. J’ai besoin que vous quittiez la ligne avant d’attaquer – hors de la ligne avant d’attaquer. Perceuse en V. V drill Pensez à l’ombre, à l’ombre. J’ai besoin que tu montes, OK? Montez, prenez du retard. S’il devient serré, devient collant, amenez-le au sol. Soyez au top. Donnez-moi un peu de temps. Donnez-moi du terrain et de la livre.

Wittman, avec ses collègues commentateurs Brendan Fitzgerald et l’ancien double champion de l’UFC Daniel Cormier, a remis en question le plan de match en place pour Sanchez, ainsi que le manque d’ajustements en cours. Connu pour une attaque dangereuse basée sur la lutte, Sanchez a choisi de se lever et d’échanger avec Pereira, beaucoup plus grande et beaucoup plus flashy.

Alors que le deuxième tour touchait à sa fin, les trois juges avaient Sanchez 20-18 sur les cartes. Fabia avait un score un peu différent, et il a dit à Sanchez que le score se dirigeait même vers le tour final.

Écoute moi. Tu dois y aller, d’accord? Tu dois partir. J’ai besoin de te voir te balancer. Tu sais pourquoi? Parce que vous n’avez rien à perdre maintenant. Il vient de gagner ce tour avec ce lancer. Vous avez eu l’autre tour sur les points, au contact. D’accord? Vous devez donc obtenir un retrait. Vous devez le maintenir enfoncé. Vous devez retravailler cette mère (explétive). Vous m’entendez, vous devez faire votre travail (explétif). Mettez-vous au travail. D’accord? Arrêtez d’agir comme si vous ne saviez pas comment le faire. Ne le laissez pas vous déclencher.

Lorsqu’on lui a demandé, Wittman était naturellement en désaccord.

“Oh, il n’a pas gagné le premier tour”, a déclaré Wittman catégoriquement. «Le truc, c’est de lui en donner – il a besoin de conseils techniques sur la façon de combler l’écart, que doit-il faire. Oui, nous connaissons son go-to. Il doit lutter, mais donnez-lui des trucs techniques. Je sens juste ce qui se passe ce soir, regarder ça est fou. C’est fou pour moi. “

Pereira continuerait également à dominer l’action dans le troisième, mais un genou illégal à un Sanchez abattu a laissé “The Nightmare” incapable de continuer. En raison de l’infraction, l’arbitre Jason Herzog a accordé la victoire à Sanchez par disqualification à 3:09 de la dernière image.

Le Blue Corner est l’espace blog de MMA Junkie. Nous ne prenons pas cela trop au sérieux, et vous non plus. Si vous venez vous plaindre que quelque chose que vous lisez ici n’est pas une nouvelle percutante, attendez-vous à ce que la phrase précédente soit répétée dans TOUS LES MAJUSCULES.

.