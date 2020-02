Ed Ruth du Bellator 239 ne veut pas de défis «EZ», estime qu’Amosov est le plus difficile à ce jour

Bellator 239: «Ruth vs. Amasov» a lieu demain soir (vendredi 21 février 2020) au WinStar World Casino and Resort à Thackerville, Okla., Diffusé en direct sur Paramount Network et DAZN. Un événement principal des poids mi-moyens verra le triple champion de lutte de la Division I de la NCAA «EZ» Ed Ruth (8-1) affronter le «Dynamo» ukrainien invaincu Yaroslav Amosov (22-0).

Après avoir accumulé son record en compétition internationale de 2012 à 2017, Amosov a rejoint Bellator MMA et a remporté des décisions contre Gerald Harris et Erick Silva dans des combats consécutifs. Le combat unilatéral de l’an dernier avec “The Caveman” David Rickels était son premier résultat dans la promotion et une performance suffisamment forte pour lui permettre de remporter cet événement principal. Pendant ce temps, Ruth ne prévoit pas d’être un autre cran dans la ceinture d’Amosov. L’ancien concurrent du Welterweight Grand Prix a rebondi après avoir été rebondi du tournoi en terminant Kiichi Kunimoto et en remportant une guerre acharnée avec Jason Jackson. Ce sera sans aucun doute le test le plus difficile de sa jeune carrière en arts martiaux mixtes (MMA) à ce jour.

MMAmania.com a récemment discuté avec Ruth de la tête d’affiche de la carte Bellator de vendredi et de la confiance qu’il ressent en se dirigeant vers un combat aussi important.

«Je me sens bien. (Le) camp va très bien. Aucune blessure, Dieu merci. Et oui – je suis juste prêt pour ça. “

Bien que Ruth ait passé toute sa carrière professionnelle à ce jour à Bellator, il s’agit du quatrième combat d’Amosov et du premier événement principal pour Bellator, j’ai donc demandé à Ruth de résumer la position actuelle de son adversaire.

«Vous savez, je pense qu’il est le gars parfait pour le moment. Je le vois définitivement comme un pas en avant par rapport à mon dernier adversaire, et je pense que cela me place définitivement dans ce domaine de la lutte pour la ceinture (poids welter).

Cela soulève deux questions différentes, alors commençons par Douglas Lima, dont le président de la société, Scott Coker, a annoncé qu’il se battrait contre Gegard Mousasi pour le titre vacant des poids moyens le 9 mai 202. Cela met-il la division Welterweight en attente?

«Cela tient le coup, mais c’est aussi un gagnant-gagnant pour nous. Si Lima remporte le titre, ou si vous savez même s’il perd le titre (match), vous pouvez toujours voir comment un gars de 170 fait contre un champion de 185, donc je pense que c’est toujours plutôt cool. “

Mais M. Ruth, n’avions-nous pas déjà vu cela lorsque Rory MacDonald a essayé de faire la même chose? Ça ne s’est pas si bien passé pour lui, mais Ruth pense que Lima peut faire mieux.

«Non, ce n’est pas le cas. (Lima) est un gars qui peut prendre plus de punitions et le distribuer (cependant). »

L’autre question soulevée par Ruth était de savoir si sa performance contre Jason Jackson lui avait valu cette opportunité et à quel point il était surpris par la force de Jackson aux pieds.

“J’ai été surpris, mais vous savez, dans ces échanges saisissants, c’est comme … ils peuvent aller dans les deux sens et cela peut changer à tout moment. Il y avait beaucoup de fois où je jetais quelque chose là-bas, puis il me rattrapait et puis il me soutenait, puis la prochaine chose que je sais que je le soutenais, alors oui, c’était un combat assez fou. Joli va-et-vient. »

Le fait qu’il s’agissait d’une victoire par décision partagée pour Ruth vous en dirait beaucoup. Lorsque vous êtes trois fois champion de lutte de Division I, vous pourriez vous en tirer en perdant quelques échanges.

«Ouais, parce que tu sais, même quand je suis renversé, le gars doit venir te finir. Donc, c’est comme “D’accord – pendant que vous êtes autour de moi, je peux juste aller de l’avant et commencer à attraper les jambes. Je peux vous battre d’ici. “Dieu merci, j’ai les bras longs.”

Ces armes longues seront certainement nécessaires contre un combattant de 22-0. J’ai demandé à Ruth ce qu’il pensait du dernier combat de cette séquence de victoires contre David Rickels.

«Je pensais que c’était un bon combat. Il s’est battu très intelligemment, a gardé ses distances, il le taguait quand il y trouvait de très bonnes opportunités. Vous savez, je ne me sentais pas comme si Rickels en montrait assez, il ne montrait pas grand-chose, il faisait juste des gros coups ici et là. Mais dans l’ensemble, je pensais que c’était un bon combat. »

Ruth a également noté que Rickels était «vraiment conservateur» et a laissé Amosov dicter le combat, ce qu’il ne veut pas laisser se produire au Bellator 239.

“Oui, parce que je suis un combattant sous pression, il (Amosov) est un combattant sous pression, et je sais que j’ai plus de pression que lui.”

Ruth a-t-elle modifié le camp d’entraînement pour augmenter la pression qu’il peut exercer?

«Vous savez, j’ai continué à faire la même chose, essayant simplement de devenir meilleur dans l’ensemble. C’est comme une chose bizarre avec le MMA. C’est comme lorsque vous travaillez sur quelque chose de différent, vous vous sentez plus à l’aise dans un domaine différent. Je me sentais plus à l’aise dans ma frappe après avoir fait plus de jiu-jitsu. »

Peut-être que cela semble étrange pour un étranger, mais cela est parfaitement logique en MMA, car avoir plus de confiance dans n’importe quel aspect de votre jeu vous libère pour prendre plus de risques en sachant que si le plan A ne fonctionne pas, il y a toujours le plan B.

“Oui exactement. C’est ce que font les frères Diaz. Vous les abattez, ils sont comme “D’accord, allez, allons-y!” “

Je ne recommanderais pas cette stratégie après ce que Masvidal a fait à Diaz, mais c’est certainement matière à réflexion, tout comme l’idée que battre l’Amosov invaincu fait de Ruth la prochaine pour Douglas Lima. Si cela ne se produit pas, Ruth est cool avec quoi que ce soit.

«N’importe qui qui continue de me faire progresser. Toute personne qu’ils considèrent comme un défi ou qui est la prochaine étape. J’aime continuer à me mettre au défi. Tant que Bellator continue de mettre un autre gars en face de moi, je me dis juste «D’accord, allons-y. Gardez-les, continuez ces combats. »»

L’audio complet de notre interview est intégré ci-dessus, et une couverture complète de “Ruth vs. Amosov” réside ici sur MMAmania.com toute la semaine.

La carte principale du Bellator 239 commencera à 21 h. ET sur Paramount Network et DAZN. MMAmania.com fournira les résultats et le play-by-play pour la carte Bellator MMA ICI.