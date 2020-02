Ed Ruth n’a aucun problème à être «patient» tandis que le champion des Bellators Douglas Lima vise un deuxième titre mondial

Le triple champion de lutte de la NCAA, Ed Ruth, a rapidement gravi les échelons des poids mi-moyens depuis qu’il a rejoint la liste au Bellator MMA, mais malgré son désir de devenir éventuellement champion, il n’a aucun problème à prendre son temps.

Considérant qu’il est entré dans le Grand Prix Bellator Welterweight après seulement six combats, il pourrait être difficile de croire que l’ancien joueur hors concours de Penn State est prêt à attendre très longtemps, mais il respecte le vieil adage selon lequel la patience est une vertu.

Le meilleur exemple est l’attitude de Ruth envers la récente nouvelle selon laquelle le champion en titre du Bellator Douglas Lima quitterait temporairement la division pour affronter Gegard Mousasi à 185 livres pour concourir pour le titre vacant des poids moyens.

La décision de Lima de devenir championne en deux divisions signifie que la liste des prétendants au poids welter pourrait être mise en attente pour une durée indéterminée, mais ne comptez pas Ruth parmi les combattants qui pourraient s’en plaindre.

“Cela va mettre la ceinture poids welter en attente, mais ça va”, a déclaré Ruth à MMA Fighting. «J’ai l’impression que cette année ou l’année prochaine, je veux vraiment me battre pour la ceinture. Mais je suis un gars patient. “

Au lieu de se plaindre de ce qu’il ne peut pas changer, Ruth préfère regarder le bon côté de sa situation.

Vendredi soir, il fera la une du Bellator 239 dans une lutte contre le poids welter invaincu Yaroslav Amosov alors qu’il vise sa troisième victoire consécutive au total.

Avec une victoire, Ruth serait probablement coincée derrière des prétendants comme Lorenz Larkin ou Michael «Venom» Page, qui ont tous deux combattu Lima auparavant et ont échoué. Au lieu de cela, Ruth pourrait être dans une position privilégiée pour bondir sur l’un de ces combats de haut niveau afin de déterminer un concurrent n ° 1 pour affronter Lima à son retour.

“Je vois une bonne opportunité ici”, a ajouté Ruth.

Se battre dans un événement principal donne également à Ruth la possibilité d’ajouter un peu plus d’assaisonnement alors qu’il continue de grandir et d’évoluer en tant que combattant après avoir passé la majeure partie de sa vie sur les tapis en lutte.

Comme il l’a appris après un renversement lors de son dernier combat contre Jason Jackson, Ruth est toujours en train de trouver l’équilibre entre sa lutte de classe mondiale et son jeu de frappe en développement.

“Ma lutte me fait me sentir beaucoup plus à l’aise, surtout quand je frappe”, a expliqué Ruth. “Tout en sachant que j’ai été renversé – OK, où est cette jambe? Je sais que je suis à l’aise là-bas. C’est presque comme [Nate] Diaz. Diaz a son [Brazilian jiu-jitsu]. J’ai vraiment voulu travailler sur ma frappe.

«Parce que j’ai l’impression que beaucoup de lutteurs entreraient et qu’ils feraient la frappe et qu’ils ignoreraient la lutte, qui est en quelque sorte la direction dans laquelle je me dirige. Je reviens à la lutte. Croyez-moi.”

Bien qu’il ne prévoie pas d’autoriser Amosov à se faire renverser vendredi, Ruth dit aussi en colère qu’il était contre lui-même pour avoir permis que cela se produise en premier lieu, il sait maintenant qu’il peut prendre un coup de poing et continuer à venir .

“Je ne m’attends pas à ce que tous soient jolis et faciles”, a déclaré Ruth. «J’y vais toujours en pensant que ce gars pourrait me montrer quelque chose que je n’ai jamais vu auparavant. Quand il m’a renversé, j’ai eu la chance de faire face à cette adversité.

«Après le combat, j’étais énervé. J’ai subi trop de dégâts, mais je suis content de l’avoir traversé car cela me rend plus à l’aise pour aller de l’avant. Cela me permet de savoir que je peux me faire renverser et me relever. »