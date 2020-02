Ed Ruth soutient Douglas Lima dans sa quête du deuxième titre

THACKERVILLE, Okla. – La photo du titre des poids mi-moyens Bellator est en attente pour le moment. Cependant, l’un des meilleurs prétendants de la division n’est pas préoccupé par la situation.

Ed Ruth, qui rencontre Yaroslav Amosov dans la tête d’affiche du Bellator 239 de vendredi, approuve l’actuel champion de 170 livres, Douglas Lima, qui se prépare à se battre pour l’or vacant de poids moyen contre Gegard Mousasi en mai.

Le résultat de ce concours pourrait créer de nombreux scénarios différents selon qui gagne, mais Ruth (8-1 MMA, 8-1 BMMA) choisit de regarder le positif.

“Cela ne m’agace pas du tout”, a déclaré Ruth à MMA Junkie mercredi. «Tout le monde est en voyage personnel. Vous allez voir la ceinture, vous aurez votre chance et l’opportunité de vous battre pour elle quand vous le ferez. Je pense que c’est génial qu’il monte. Il monte dans cette prochaine catégorie de poids pour combattre Mousasi, le (ancien) champion dans la prochaine catégorie de poids. S’il gagne, c’est bien.

«S’il doit revenir défendre son titre et que vous le battez, vous avez l’impression de pouvoir suivre deux catégories de poids. C’est donc plus d’options pour nous. S’il perd alors quoi que ce soit, cela donne à quelqu’un d’autre la possibilité d’obtenir la ceinture et de monter là-haut. Cela montre toujours que 170 peuvent rivaliser avec 185 et que tout le monde veut être champion de la ceinture en deux divisions. »

Indépendamment de ce que Lima (32-7 MMA, 14-3 BMMA) fait, Ruth a déclaré qu’il avait l’intention de se mettre dans la conversation pour le titre à l’avenir. Remettre à Amosov invaincu (22-0 MMA, 3-0 BMMA) sa première défaite serait un bon moyen d’y parvenir.

Ruth a dit qu’il savoure la chance de mettre la première tache sur le record d’Amosov dans la tête d’affiche Bellator 239, qui a lieu au WinStar World Casino and Resort et est diffusé sur Paramount après les préliminaires sur MMA Junkie.

“Je pense que c’est approprié”, a déclaré Ruth. “Je me disais:” Au contraire, ils feraient mieux de me donner quelqu’un qui a 22-0. “Je veux montrer aux gens qu’un monstre arrive. Il y aura beaucoup plus de gars comme lui. Je veux le voir maintenant et je veux en voir plus plus tard.

«Pour moi, je vais juste là-bas et je reste intelligent. Gardez les mains hautes, bougez, étiquetez le gars quand je le peux et recherchez mes mises au sol. »

