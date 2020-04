Eddie Alvarez contre Michael Chandler, Pt. 2: La guerre pour égaliser le score

Quand ils se sont rencontrés pour la première fois au Bellator 58, qui a eu lieu à l’intérieur du Seminole Hard Rock Hotel and Casino à Hollywood, en Floride, le 19 novembre 2011, Eddie Alvarez est entré comme ayant été le seul champion léger du Bellator MMA et a marché en dehors battu par Michael Chandler au quatrième tour. Alvarez a perdu le titre de la même manière qu’il avait remporté la ceinture inaugurale – soumission à un étranglement à l’arrière.

Pour le Chandler toujours invaincu (9-0), cette victoire surprenante l’a lancé dans une nouvelle conversation précédemment occupée par Alvarez – le meilleur combattant de 155 livres non signé avec un contrat de championnat de combat ultime (UFC). Il continuerait à prouver ses mérites avec trois victoires consécutives, dont deux défenses de titre, dont la plus étonnante a été de laisser “Caveman” David Rickels en seulement 44 secondes au Bellator 97.

Alvarez rebondirait après sa défaite contre Chandler avec deux victoires consécutives, terminant “The Baka Survivor” Shinya Aoki via KO technique au Bellator 66, puis éliminant l’homme que Chandler a battu pour gagner son titre – “Pitbull” Patricky Freire – six mois plus tard au Bellator 76. «Pitbull» est aussi difficile que possible dans la division, mais Alvarez l’a fait avec six secondes à faire au premier tour de l’événement principal avec un coup de pied fantastique à la mâchoire.

Cela a ouvert la voie à ce qui allait être le tout premier événement à la carte (PPV) de Bellator MMA. Le Convention and Entertainment Center de Long Beach, en Californie, a été réservé pour le Bellator 106 le 2 novembre 2013. Un combat entre Tito Ortiz et Quinton “Rampage” Jackson pour inciter les fans occasionnels à payer pour la carte s’est effondré lorsque Ortiz s’est retiré. avec une blessure, Bellator a donc changé de direction et a décidé de diffuser tout l’événement gratuitement sur Spike TV.

Avec ce combat abandonné, le match revanche Chandler vs Alvarez est apparu comme le véritable événement principal qu’il méritait d’être tout au long. Alvarez avait un morceau de puce sur l’épaule à ce stade, essayant de sauter du navire à l’UFC pour que le président de Bellator, Bjorn Rebney, bloque le mouvement devant le tribunal car il lui restait encore des combats à son contrat. Alvarez a perdu sa demande d’injonction et – même s’il est revenu à contrecœur – il est toujours revenu pour faire la guerre.

Alvarez a essayé de choisir ses coups au premier tour et d’éviter d’être rongé par la main droite dure de Chandler, mais ce dont il avait besoin de s’inquiéter davantage n’était pas de se faire prendre dans un autre étranglement à l’arrière. Chandler l’a attrapé dans une course au sol et il semblait que l’histoire était sur le point de se répéter, mais Alvarez a survécu et s’est échappé avec peu de temps restant en R1.

Cela a donné le ton à ce qui allait être une guerre de va-et-vient tout au long du combat. Les éliminations de Chandler ont été plus efficaces au deuxième tour qu’elles ne l’avaient été pendant la majeure partie du premier match, mais Alvarez a également réussi à se relever à chaque fois et à éviter d’être pris dans une autre soumission. Chandler a apparemment traversé un uppercut vicieux tard dans le cadre sans être bercé, mais son visage sanglant entre les rondes a raconté une histoire différente.

À ce stade, Chandler était le combattant le plus agressif, mais Alvarez a peut-être senti du sang dans l’eau, car les cinq minutes suivantes ont vu «The Underground King» allumer le gaz. Si vous aimez le drame, la dernière minute de chaque tour a trouvé un moyen de livrer, car Chandler a de nouveau réussi à marquer un retrait et à pêcher pour les soumissions potentielles. Il a terminé le tour au sommet, visiblement passé mais laissant l’impression que vous souhaitiez aux juges.

Un professionnel de la santé a examiné Chandler avant le début de la quatrième manche et il semblait ne vouloir rien en faire. Il a prouvé combien il était impatient de se remettre en action en explosant dans Alvarez avec un genou volant. Comme avec l’upcut Alvarez a atterri plus tôt, ce coup ne semblait pas vaciller le destinataire, mais il a attiré du sang. Chandler a finalement réussi à prendre le dessus et à s’étendre sur un terrain vicieux qui aurait pu provoquer l’arrêt d’un médecin dans l’autre sens.

C’était une égalité potentielle à deux à ce stade. Chandler a absolument remporté les premier et quatrième rounds, tandis qu’Alvarez a apparemment fait plus de dégâts aux deuxième et troisième, bien que l’un ou l’autre aurait pu voir un panel de trois en désaccord sur qui était le plus efficace. Quoi qu’il en soit, le cinquième tour était absolument crucial pour les deux hommes et chacun a laissé le tout à l’intérieur de la cage. Chandler a obtenu un retrait et est allé chercher une manivelle, mais Alvarez s’est échappé. Alvarez a pris le dos de Chandler contre la clôture et lui a fracassé le visage de droit. Une évasion mal avisée a permis à Alvarez de sauter par-dessus avec les crochets et de tirer. Un Chandler ensanglanté a réussi à tourner et à prendre le dessus. Alvarez se remit sur ses pieds mais fut de nouveau abattu avec 15 secondes à faire. Il a gardé l’action au sol jusqu’à la cloche alors qu’Alvarez levait les pouces vers les caméras et les fans.

La guerre exténuante pour régler le score a laissé les deux hommes battus, meurtris et couverts dans les érythrocytes de l’autre, mais alors qu’ils attendaient l’annonce, il était clair que seul un pouvait partir avec le prix. Par la plus étroite des marges (48-47 x2 et 47-48), Eddie Alvarez a retrouvé le titre via décision partagée. Un match en caoutchouc pour briser l’égalité aurait été une conclusion épique à cette série et Bellator MMA semblait d’accord.

À ce jour, cependant, ce combat n’a pas eu lieu. Alvarez a subi une commotion cérébrale une semaine avant la deuxième tentative de Bellator en PPV, et au moment où il était prêt à partir, les deux parties ont finalement accepté de passer à autre chose, le nouveau président de Bellator, Scott Coker, accordant à Alvarez une libération inconditionnelle qui lui a finalement permis de passer à l’UFC. Bien que nous ne puissions jamais voir la trilogie se battre, ils ont laissé une paire d’épisodes inoubliables qui valent toujours la peine d’être regardés.

