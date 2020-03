Eddie Alvarez pense qu’il est l’un des seuls gars à pouvoir battre Khabib Nurmagomedov

Eddie Alvarez pense qu’il est l’homme qui pourrait vaincre Khabib Nurmagomedov.

Nurmagomedov est actuellement 28-0 et devrait défendre sa ceinture légère contre Tony Ferguson lors de l’UFC 249. Pour beaucoup, ils croient que “El Cucuy” représente le plus grand défi pour le champion du Daghestan.

Pourtant, pour Alvarez, il pense que Nurmagomedov ne devrait avoir aucun problème à dépasser Ferguson.

«Je pense que Khabib sera tout simplement trop fort pour Tony, je ne pense pas que Tony soit un gars fort. Je pense que c’était quand Kevin Lee a combattu Tony. Il a peut-être obtenu son dos et il obtenait sur lui des positions qui étaient des positions très dominantes », a déclaré Alvarez à LowKick MMA. «Je pense juste que Tony fait trop d’erreurs. Il fait trop d’erreurs et s’en tire assez souvent. Je ne pense pas qu’il va pouvoir s’en tirer face à Khabib. Khabib est trop fort et trop grand pour un gars comme Tony. Vous avez besoin d’un lutteur plus petit, trapu et fort pour pouvoir rivaliser et contre Khabib. Je ne pense pas qu’un gars long et dégingandé basé sur le jujitsu soit le gars. Je ne pense pas que Tony soit le style pour battre Khabib. “

Pour qui serait la personne qui battrait Nurmagomedov, Eddie Alvarez pense qu’il le ferait. Il est l’ancien champion des poids légers de l’UFC et il pense que sa capacité à lutter et à s’adapter à la ferraille ferait la différence.

«Je pense que mon style est difficile à gérer pour Khabib. Ce n’est pas mon style habituel de sortir au combat, où je me mets en face des gens et j’essaie de faire la guerre. J’ai la possibilité de m’ajuster. Je peux combattre plusieurs styles parce que j’ai combattu pendant si longtemps, a expliqué Eddie Alvarez. «Je suis probablement l’un des seuls gars à pouvoir appliquer un style et battre Khabib. Je ne pense pas que beaucoup de gars aient les ressources et les outils pour même implémenter le bon style pour battre Khabib. Je pense avoir les bonnes ressources et les bons outils pour le faire. Et beaucoup de gars ne le font pas. Je ne pense pas que Tony le fasse. Je ne pense pas que beaucoup de gars de la division le fassent. “

