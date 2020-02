Eddie Álvarez revient dans la cage du ONE FC pour affronter Saygid Guseyn

Eddie Alvarez sera à nouveau en compétition pour UN championnat Après presque un an.

Le président de la promotion asiatique, Chatri Sotyodtong, a confirmé cet après-midi que l’ancien champion des poids légers du UFC et Bellator il sera mesuré en daguetani, Saygid Guseyn, ce 29 mai lors d’un événement qui se tiendra à Manille, aux Philippines.

Álvarez n’a pas concouru depuis la soumission de l’ancien champion de division dans un assaut, Eduard Folayang, dans un concours valable pour les demi-finales du Grand Prix des Poids Légers qui se sont déroulées ONE Championship: Dawn of Heroes le 2 août 2019.

Le «roi clandestin» a fait ses débuts dans l’organisation avec une défaite de TKO contre le Russe Timofey Nastyukhin le 31 mars de l’année précédente.

Guseyn, 28 ans, détient un record en tant que professionnel 8-2 et participe à ONE depuis début 2016, où il a triomphé dans six des huit courses qu’il a disputées. Ça vient de tomber avant Christian Lee par échec unanime dans la ONE Championship – Century – Partie 1.