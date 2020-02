Eddie Bravo pense que Tony Ferguson possède plus d’armes que tous les précédents adversaires de Khabib Nurmagomedov

Crédit d’image: UFC.com et @ufc sur Instagram

Eddie Bravo estime que l’arsenal MMA de Tony Ferguson représentera un défi plus important que celui auquel Khabib Nurmagomedov a dû faire face auparavant.

Le 18 avril, le champion des poids légers Nurmagomedov devrait défendre son titre contre Ferguson lors de l’événement principal de l’UFC 249. C’est l’un des affrontements les plus attendus de l’histoire du MMA, car les deux combattants devaient se rencontrer quatre fois auparavant, en vain.

Eddie Bravo, le patron du 10e Planet Jiu-Jitsu, est apparu dans un récent épisode de Joe Rogan Experience pour discuter de la rencontre très attendue. Il a discuté de la préparation qu’il a mise avec Ferguson pour décoder l’énigme Nurmagomedov.

“Nous nous préparons pour Khabib depuis longtemps … Nous nous préparons toujours pour le pire des cas, et Khabib est le pire des cas”, a déclaré Bravo à propos de sa préparation avec Ferguson. “Il est probablement le meilleur lutteur au sol et en livres de tous les temps, non?

«C’est le défi le plus difficile jamais réalisé en MMA pour 10th Planet, c’est certain. Je vais le tirer [Khabib] dans un territoire inexploré, et c’est ce que je fais avec Tony. “

Le talent de sambo de Khabib Nurmagomedov a fait de lui l’un des adversaires les plus redoutables du MMA. Cependant, Bravo pense que l’approche peu orthodoxe de Ferguson fournira de multiples menaces à “The Eagle”.

“Le truc avec Khabib, Khabib est invaincu, sans aucun doute l’un des meilleurs combattants de tous les temps”, a déclaré Bravo. “Mais vous devez aussi vous en souvenir, il y a quelques combats Khabib – nous avons regardé tous les combats Khabib – où vous ne voyez pas le Khabib classique. Comme Gleison Tibau, ça n’a pas baissé comme [expected]. Il y a des combats Khabib [looks human].

«Vous pouvez également consulter [Rafael] dos Anjos combat. Il a clairement gagné cela, mais il y avait des choses qu’il ne pouvait pas faire avec d’autres personnes. Il ne pouvait pas dépasser la garde de dos Anjos. Il n’était pas si facile à démonter. “

Bravo a ensuite félicité Ferguson pour sa capacité de lutte, la comparant à celle du récent adversaire de Nurmagomedov, Conor McGregor.

“Tony a lutté toute sa putain de vie”, a-t-il dit. “Il y a une différence d’année-lumière entre la lutte de Conor et la lutte de Tony … Tony jettera D’Arces debout et sous tous les angles, et pendant que vous essayez de l’abattre. Donc Khabib doit s’inquiéter à ce sujet.

“Je vais vous le promettre, nous avons toutes sortes de mines terrestres qui l’attendent, des pièges”, a ajouté Bravo, faisant allusion au plan de match de Ferguson. «Nous savons où il veut mener le combat et il y aura des pièges là-bas. Toutes sortes d’entre eux et personne ne les connaît. Nous ne parlons pas d’eux, mais nous y travaillons depuis un certain temps. »

Pensez-vous que Tony Ferguson peut renverser Khabib Nurmagomedov à l’UFC 249?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 24/02/2020.