Eddie Bravo vante les armes de Tony Ferguson avant le combat contre Khabib

Nous sommes encore dans huit semaines et l’histoire nous a dit que nous devrions tempérer toute excitation pour Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson.

Mais avec deux mois à faire, l’entraîneur de jiu-jitsu de Ferguson, le sorcier aux prises Eddie Bravo de 10th Planet Jiu-Jitsu, pourrait avoir des gens haussant les sourcils devant la perspective d’une victoire bouleversée de Ferguson pour remporter le titre de poids léger de l’UFC en avril.

Le champion Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC) met sa ceinture en jeu contre Ferguson (25-3 MMA, 15-1 UFC) dans l’événement principal UFC 249 le 18 avril au Barclays Center à Brooklyn, NY des combats les plus attendus de l’histoire du MMA, en grande partie parce qu’il a été réservé quatre autres fois auparavant. Chaque combattant a dû se retirer deux fois chacun, et maintenant tout le monde semble espérer la cinquième fois le charme.

Sur le podcast «The Joe Rogan Experience», Bravo a dit qu’il travaillait avec Ferguson sur le puzzle qui est Nurmagomedov depuis un moment.

“Nous nous préparons pour Khabib depuis longtemps”, a déclaré Bravo lors de l’émission. “… Nous nous préparons toujours pour le pire des cas, et Khabib est le pire des cas. Il est probablement le meilleur lutteur au sol et en livres de tous les temps. C’est le défi le plus difficile jamais réalisé en MMA pour 10th Planet. »

Mais tout en reconnaissant que Nurmagomedov, qui est presque un favori 3-1 dans le combat, est dangereux, Bravo semble également penser que le champion a des moments qu’il semble moins surhumains – et ce pourrait être le moment où Ferguson peut exploiter une ouverture.

“Le truc avec Khabib, Khabib est invaincu – sans aucun doute l’un des meilleurs combattants de tous les temps”, a déclaré Bravo. “Mais vous devez aussi vous en souvenir: il y a quelques combats de Khabib – nous avons regardé tous les combats de Khabib – où vous ne voyez pas le Khabib classique. Comme Gleison Tibau – cela n’a pas baissé comme (les gens s’attendaient). Il y a quelques combats Khabib (l’air humain).

“Vous pouvez également regarder le combat (Rafael) dos Anjos – il y a des choses qu’il ne pouvait pas faire qu’il pourrait faire avec d’autres personnes. Il ne pouvait pas dépasser la garde de dos Anjos. (Il) n’était pas si facile à démonter. “

Et bien que le style de mutilation de Nurmagomedov, en particulier lorsque le combat frappe la toile, soit parmi les meilleurs au monde, Bravo n’a pas tardé à souligner que la lutte de Ferguson peut être à un niveau auquel le champion n’est pas habitué – surtout si les gens veulent comparer à ce que Conor McGregor a apporté à la table quand ils se sont battus en octobre 2018.

“Tony a lutté toute sa vie (explosive)”, a déclaré Bravo. “Il y a une différence d’année-lumière entre la lutte de Conor et la lutte de Tony, donc vous avez compris. Tony lancera D’Arce (étouffements) debout et sous tous les angles, et pendant que vous essayez de l’abattre. Donc Khabib doit s’inquiéter à ce sujet.

«Khabib a mon respect à un million pour cent – ce type est fou. Mais Tony a tellement d’armes (explosives). Il pourrait avoir plus d’armes que quiconque dans l’histoire de l’UFC. »

.