Eddie Hearn admet qu’il est «jaloux» de la façon dont l’UFC contrôle le sport et les combattants

Le promoteur de boxe Eddie Hearn serait jaloux du contrôle de l’UFC sur le sport du MMA.

En tant qu’homme derrière Matchroom Boxing, Hearn a toujours apprécié la plus grande promotion MMA au monde, l’UFC. Le promoteur de boxe a admis qu’il était envieux de la promotion et de sa marque en évolution, cultivée par le président de l’UFC, Dana White.

“Je suis ce fan occasionnel de MMA, je ne sais pas grand-chose à ce sujet”, a déclaré Hearn à BeIn Sports. «Je pourrais probablement vous nommer une demi-douzaine de combattants. Je vais regarder les plus gros combats, mais je suis ce fan occasionnel qui écoute les grands.

«Mais j’aime ce que l’UFC a fait en tant que marque, j’aime leur expansion dans les territoires. Je suis jaloux parce qu’ils contrôlent le sport et les combattants d’une manière qui dit aux combattants qui ils vont combattre. “

Il existe d’autres sociétés établies, notamment Bellator et ONE Championship, qui sont largement présentes sur les marchés internationaux. Cependant, selon les rapports, l’UFC contrôle environ 80% de l’hémisphère occidental. En 2018, ils ont consolidé leur position à la pointe du MMA en signant un accord de diffusion de 1,5 million de dollars avec ESPN. Cela a donné à l’entreprise un effet de levier considérable avec des contrats de chasse, du marketing et des matchs. À tel point que cela a amené certains combattants à remettre en question le monopole de l’UFC sur le marché. L’UFC est actuellement engagée dans une poursuite antitrust en cours.

Malgré les problèmes juridiques entourant l’UFC, Hearn envie la position de l’UFC.

“En boxe, c’est exactement le contraire”, a poursuivi Hearn. “Dana White a toujours parlé de faire de la boxe, mais ça va être très frustrant parce que vous ne vous contentez pas de téléphoner à Canelo et de dire:” D’accord, vous vous battez en septembre. On se verra là bas.’

“Il faut négocier avec les managers, les conseillers, les réseaux, c’est frustrant. Donc, je suis un fan de MMA – le sport et aussi les affaires. “

Le promoteur de boxe a admis qu’il pourrait plonger son orteil dans l’étang MMA. Mais Hearn n’a aucune intention de plonger tête première.

“Je pense que oui,” a-t-il dit à propos de la promotion du MMA. «Beaucoup de gens me demandent de le faire. Que ce soit les diffuseurs ou d’autres organisations qui souhaitent se développer et essayer de rivaliser avec l’UFC.

“Il est très difficile de rivaliser avec l’UFC, et si je vais le faire, je vais le faire avec toutes les armes à feu”, a-t-il déclaré. «Je ne veux pas entrer et être n ° 2. Être n ° 1 dans cet espace est très, très difficile, vous savez.

“Permettez-moi de craquer la boxe d’abord, puis nous verrons à propos du MMA.”

Pensez-vous qu’Eddie Hearn devrait essayer de promouvoir le MMA?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/03/2020.