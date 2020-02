Eddie Hearn arnaque Dana White pour battre la prochaine carte de boxe

Eddie Hearn a pris de l’importance dans le monde de la promotion de la boxe, en grande partie en étant ce que les autres gardiens de la science douce ne sont pas: le chef de la boxe Matchroom est un penseur audacieux et audacieux qui n’a pas peur pour essayer des choses différentes de celles des pairs.

Parfois, il manque, mais le plus souvent, ses événements frappent grand. Cela ressemble à quelqu’un d’autre auquel nous pouvons penser.

Le président de l’UFC Dana White, après tout, a contribué à faire connaître son entreprise dans les années 2000 en faisant toutes sortes de choses qu’un jeu de boxe fatigué a refusé de faire. Si vous ne pensez pas que le succès de l’UFC a aidé à secouer la boxe de sa léthargie, vous vous moquez.

Alors peut-être que ce n’est pas vraiment une surprise d’entendre Hearn se dire espièglement s’appeler une arnaque blanche alors qu’il va un peu trop loin en vendant le prochain événement de Matchroom le 29 février à Frisco, au Texas.

“J’ai vu Dana White le faire, et je suis en train de copier complètement son idée”, dit Hearn en haut de la vidéo. “En fait, je ressemble un peu à Dana White, mais avec des cheveux.”

Hearn procède à l’étendre dans ce que nous devons admettre est une assez bonne carte, en tête d’un affrontement entre les anciens champions Mikey Garcia et Jesse Vargas. Si vous voulez le vérifier, la carte est diffusée sur DAZN le samedi soir. Et pour voir son imitation blanche, regardez la vidéo ci-dessus.

