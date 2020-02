Eddie Hearn fait l’éloge du “plan de match génial” de Tyson Fury contre Deontay Wilder en revanche

Image via @eddiehearn sur Instagram (photographe non répertorié)

Le promoteur de boxe Eddie Hearn fait l’éloge du «plan de jeu génial» que Tyson Fury a exécuté pour sceller sa victoire TKO contre Deontay Wilder.

Le samedi 22 février, «The Gypsy King» a affronté «The Bronze Bomber» dans un match revanche à succès au MGM Garden Arena de Las Vegas. Fury a maintenu une pression constante sur le frappeur lourd, le renversant deux fois avant de le coincer au septième round. L’équilibre de Wilder a été secoué par l’assaut que Fury a livré. Le coin de Wilder a finalement jeté l’éponge au septième tour et l’arbitre a mis fin au combat, décernant au roi tzigane la victoire de TKO.

La cheville ouvrière de la boxe Matchroom, M. Hearn pensait que Fury était «fantastique». Il a donné son point de vue sur la revanche monumentale de l’émission Ariel Helwani MMA d’aujourd’hui:

«Je pensais que c’était fantastique. Je veux dire, j’ai entendu des trucs dans le camp qu’il allait essayer d’être agressif, il allait entrer lourd, il allait essayer de faire le KO. Fondamentalement, toutes les choses contre lesquelles je lui déconseille [against Deontay Wilder.]”

Eddie Hearn a admis qu’à l’époque, il pensait que c’était un «plan de match terrible» mais qu’il avait en fait payé sur le ring:

«Je pensais que c’était un plan de match terrible, et c’était génial! C’était un plan de match génial, et il y avait d’autres personnes que je connais avaient entendu la même chose du camp qui pensaient que c’était fou aussi, mais ça a fini par être génial. “

«Et je pensais que les tactiques de Tyson, de SugarHill, d’Andy Lee étaient brillantes. Je pensais que c’était une excellente performance, il a absolument battu Deontay Wilder du pilier au poteau.

Hearn a critiqué la performance de Wilder, la qualifiant de médiocre et déclarant que l’ancien champion semblait “aux jambes lourdes”. Il pense que la stratégie utilisée par Fury peut être le modèle pour désarmer le pouvoir KO de Deontay Wilder:

«Il y a quelques personnes qui disent depuis un moment, vous savez, la façon dont vous combattez Wilder est de le soutenir, de l’intimider. Mais à cause de son pouvoir, je pense qu’il obtient le respect des gens qui ne se manifestent pas vraiment et ne font pas pression. Fury l’a fait, il l’a fait très efficacement et comme je l’ai dit, c’était un coup de poing complet. Je veux dire, ce n’était pas proche, il n’y avait pas un tour qu’il a perdu. Ce fut une victoire concluante et une grande victoire pour Tyson Fury. »

