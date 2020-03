Eddie Hearn «jaloux» du contrôle du sport par l’UFC, les combattants

Le promoteur de boxe Eddie Hearn peut apprécier l’aspect sportif des arts martiaux mixtes. L’aspect commercial? Il en est fou amoureux.

Le directeur de Matchroom Boxing, qui roule et distribue, exprime depuis longtemps son admiration pour l’UFC, le groupe de promotion MMA le plus important et le plus prospère dirigé par Dana White. Dans une récente interview avec BeIN Sports, Hearn est entré dans les détails de son engouement pour les affaires de White.

“Je suis un fan occasionnel du MMA, je n’en sais pas grand-chose”, a déclaré Hearn. «Je pourrais probablement vous nommer une demi-douzaine de combattants. Je vais regarder les plus gros combats, mais je suis ce fan occasionnel qui écoute les grands.

«Mais j’aime ce qui se fait en tant que marque, j’aime leur expansion dans les territoires. Je suis jaloux parce qu’ils contrôlent le sport et les combattants d’une manière qui dit aux combattants qui ils vont combattre. “

L’UFC, bien sûr, a une influence démesurée sur le MMA aux États-Unis.Bien qu’il existe d’autres groupes promotionnels, tels que Bellator et One Championship basé en Asie, de nombreux experts pensent que l’UFC contrôle jusqu’à 80% du marché américain du MMA. Cela donne à l’organisation, qui a signé un accord de diffusion de 1,5 milliard de dollars avec ESPN en 2018, un effet de levier considérable sur ses combattants et la capacité de dicter le matchmaking. À tel point qu’il fait l’objet d’un procès antitrust en cours sur la rémunération des combattants.

Hearn envie ce modèle.

“En boxe, c’est exactement le contraire”, a déclaré Hearn. ” dites-nous . De ce point de vue, Dana White a toujours parlé de faire de la boxe, mais ça va être très frustrant parce que vous ne vous contentez pas de téléphoner à Canelo et de dire: «D’accord, vous vous battez en septembre. On se verra là bas.’

“Il faut négocier avec les managers, les conseillers, les réseaux, c’est frustrant. Donc, je suis un fan de MMA – le sport et aussi les affaires. “

Au cours des deux dernières années, Hearn a vu de près à quel point il est difficile de conclure des accords avec certains des boxeurs d’élite aux États-Unis malgré les fonds considérables de DAZN. Les rivalités promotionnelles, telles que Premier Boxing Champions contre Top Rank, n’ont pas facilité son travail.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pourrait envisager une pièce au MMA un jour, Hearn a répondu par l’affirmative.

“Je pense que oui,” dit-il. «Beaucoup de gens me demandent de le faire. Que ce soit les diffuseurs ou d’autres organisations qui souhaitent se développer et essayer de rivaliser avec l’UFC. ”

Mais bébé marche d’abord, a ajouté Hearn.

“Il est très difficile de rivaliser avec l’UFC, et si je vais le faire, je vais le faire avec toutes les armes à feu”, a-t-il déclaré. «Je ne veux pas entrer et être n ° 2. Être n ° 1 dans cet espace est très, très difficile, vous savez.

“Permettez-moi de craquer la boxe d’abord, puis nous verrons à peu près MMA.”

Suivez Sean Nam sur Twitter @seanpasbon

.