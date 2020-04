Eddie Hearn souhaite lancer Matchroom MMA

Eddie Hearn

Eddie Hearn semble vraiment intéressé à accueillir des événements MMA. Dans un poste de instagram a révélé qu’il est intéressé à promouvoir MMA encore une fois et je pense que Logan Paul peut vous aider. Paul il a déjà été impliqué dans l’environnement MMA et formé avec le poids moyen UFC Paulo Costa.

Dans le passé passé, Hearn a vécu Instagram avec Paul et il a dit qu’il était très intéressé par MMA et que Paul pourrait vous aider. Hearn sait que Logan Il est basé sur la lutte olympique et pense qu’après avoir promu la boxe avec lui, il pourrait l’aider à se lancer “Matchroom MMA”.

“En fait, je voudrais m’aventurer moi-même dans le MMA.”dit Hearn à Paul et a suggéré Lançons Matchroom MMA “.

Paul convenu et dit Hearn: “J’ai besoin d’un combat MMA avant de mourir”. Ils ont plaisanté à l’idée de l’appeler Matchroom MMA ou Matchroom Paul, mais de toute façon, Hearn s’est intéressé à MMA pour un temps. Alors que vous avez loué Dana White y UFC Dans le passé pour votre entreprise, vous savez que le modèle ça ne marche pas de la même façon en boxe.

Hearn vous savez également que vous serez en concurrence avec UFC si vous essayez d’entrer dans le MMA et ne semble avoir aucun problème avec cela. DAZN transmet Boxe Matchroom y Bellator MMA, il semble donc viable pour le promoteur s’il décide d’organiser des événements. Il a également mentionné qu’il serait en concurrence pour être le leader. “Je ne veux pas y aller et être numéro deux”. Cependant, il a également reconnu que “Être numéro un dans ce segment est très, très difficile”.

Il ne reste plus qu’à attendre et voir si cela fait mieux que d’autres promoteurs qui ont échoué à travers le MMA.