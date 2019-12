Edgar pourrait faire face à un terme de six mois

Six combattants envisagent des suspensions médicales potentielles de six mois après l'UFC sur ESPN + 23, dont l'ancien champion Frankie Edgar, qui a perdu dans le tournoi principal.

La défaite de TKO au premier tour d'Edgar (23-8-1 MMA, 17-8-1 UFC) face à Chan Sung Jung (16-5 MMA, 6-2 UFC) dans la tête d'affiche poids plume du week-end dernier a entraîné une blessure orbitale qui a entraîné une suspension de 180 jours pour «La réponse», à moins qu'il ne reçoive l'autorisation préalable d'un spécialiste.

MMA Junkie a obtenu aujourd'hui le rapport complet de suspension médicale de l'UFC sur ESPN + 23, qui a été déposé au Sajik Arena de Busan, en Corée du Sud.

Découvrez-le ci-dessous.

* * * *

Chan Sung Jung: repos obligatoire de 7 jours

def. Frankie Edgar: suspendu 180 jours pour blessure à l'orbite droite (nécessite l'autorisation du médecin buccal et maxillo-facial); 60 jours de repos obligatoire et 45 jours sans contact

Volkan Oezdemir: 30 jours de repos obligatoire pour les combats difficiles; 21 jours sans contact

def. Aleksandar Rakic: suspendu 180 jours pour hématome du tibia gauche (nécessite l'autorisation du médecin de soins primaires); 30 jours de repos obligatoire

Charles Jourdain: 30 jours de repos obligatoire pour les combats difficiles; 21 jours sans contact

def. Dooho Choi: suspendu 180 jours pour perte de TKO et blessure au poignet gauche (nécessite l'autorisation du médecin orthopédiste); 45 jours de repos obligatoire et 30 jours sans contact

Da Un Jung: repos obligatoire de 7 jours

def. Mike Rodriguez: suspendu 180 jours (nécessite une autorisation de dentiste); 45 jours de repos obligatoire et 30 jours sans contact

Parc Jun Yong: repos obligatoire de 7 jours

def. Marc-André Barriault: suspendu 30 jours pour lacération nasale; 21 jours sans contact

Kyung Ho Kang: suspendu 30 jours pour lacération du front gauche; 21 jours sans contact

def. Liu Pingyuan: suspendu 30 jours pour lacération de la paupière gauche; 21 jours sans contact

Ciryl Gane: repos obligatoire de 7 jours

def. Tanner Boser: suspendu 45 jours pour lacération de la paupière droite et accès dur ;; 30 jours sans contact

Seungwoo Choi: 3 500 $

def. Suman Mokhtarian: 3 500 $

Omar Morales: repos obligatoire de 7 jours

def. Dong Hyun Ma: 30 jours de repos obligatoire pour un combat difficile; 21 jours sans contact

Alexandre Pantoja: suspendu 30 jours pour douleur à l'épaule droite; 21 jours sans contact

def. Matt Schnell: suspendu 60 jours pour perte par élimination directe; 30 jours sans contact

Raoni Barcelos: 30 jours de repos obligatoire pour les combats difficiles; 21 jours sans contact

def. Dit Nurmagomedov: suspendu 30 jours pour douleur au genou droit; 21 jours sans contact

Amanda Lemos: repos obligatoire de 7 jours

def. Miranda Granger: repos obligatoire de 7 jours

Heili Alateng: suspendu 180 jours pour blessure au pied droit (nécessite une autorisation de radiographie); 30 jours de repos obligatoire et 21 jours sans contact

def. Ryan Benoit: suspendu 180 jours pour blessure au pied droit (nécessite une autorisation aux rayons X); 30 jours de repos obligatoire et 21 jours sans contact

