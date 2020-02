Edmen Shahbazyan a parcouru un long chemin depuis être le partenaire d’entraînement ouvert de Ronda Rousey à l’UFC 157

En 2013, alors que Ronda Rousey était sur le point de faire ses débuts à l’UFC, elle a fait un entraînement ouvert pour la première fois devant une foule adoratrice à Anaheim, en Californie.

Elle a frappé les pads avec l’entraîneur-chef Edmond Tarverdyan, puis a pratiqué ses lancers de judo avec un partenaire d’entraînement de 15 ans qui a grandi dans la salle de gym à ses côtés alors qu’elle passait du judo aux arts martiaux mixtes. Rousey l’a retourné et l’a jeté autour d’elle alors qu’elle se réchauffait avec la foule qui l’acclamait à quelques jours seulement d’un moment sismique de l’histoire des sports de combat alors qu’elle introduisait les combats féminins à l’UFC.

Sept ans plus tard, Rousey est essentiellement à la retraite de la compétition, mais cet adolescent qui a été jeté autour des tapis ce jour-là, a fini par devenir l’un des meilleurs espoirs de toute la liste de l’UFC et son nom est Edmen Shabazyan.

“Si vous revenez en arrière, c’était son combat avec Liz Carmouche, j’étais la personne qu’elle balançait lors des séances d’entraînement ouvertes”, a révélé Shahbazyan lors d’un entretien avec MMA Fighting. “Si vous revenez à ces vidéos, j’étais le gars qui se balançait.”

Être partenaire d’entraînement de Rousey faisait partie de l’introduction de Shahbazyan au sport tout en apprenant de Tarverdyan, qui reste son entraîneur-chef à ce jour.

Aujourd’hui âgé de 22 ans, Shahbazyan est invaincu dans sa carrière de combattant avec une fiche parfaite de 11-0, dont quatre victoires consécutives à l’UFC. Il a parcouru un long chemin d’être le partenaire d’entraînement ouvert de Rousey, mais il continue à apprendre d’elle parce que l’ancien champion de l’UFC est maintenant son manager et avec Tarverdyan, ils sont restés une présence constante dans sa carrière.

“Chaque jour, j’apprends quelque chose d’eux”, a déclaré Shahbazyan à propos de Rousey et Tarverdyan. «Les avoir à mes côtés signifie beaucoup. Ils sont comme des mentors pour moi. Ils me gèrent et me coachent et ils sont des mentors pour moi. C’est cool d’avoir la relation que j’ai avec eux.

«Ils m’aident toujours et je les aide toujours. Nous voulons toujours construire ensemble. Ce n’est pas parce qu’ils sont grands qu’ils ne veulent pas aider. Ils veulent toujours aider. J’aime ça comme ça et c’est la relation que nous avons. “

Il est difficile de restreindre un conseil qu’il a reçu de Rousey ou Tarverdyan qui se démarque des autres, mais Shahbazyan dit qu’il y a un thème sous-jacent qu’il a appris d’eux et qui reste toujours avec lui.

“Ils m’apprennent à apprécier toutes les bonnes choses de ma vie”, a déclaré Shahbazyan. “Des trucs super à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Octogone, c’est tous des trucs super. Je ne peux pas dire assez de bonnes choses à leur sujet. “

Alors que ses jours de trading de judo avec Rousey sont passés depuis longtemps – Shahbazyan dit qu’il pesait peut-être 140 livres en 2013 – il suit toujours ses traces avec son ascension rapide dans les rangs de l’UFC.

En mars, Shahbazyan franchira une nouvelle étape vers son objectif ultime de reproduire le succès de Rousey lorsqu’il affrontera Derek Brunson à l’UFC 248 dans un combat qui pourrait le mettre à la distance de cracher d’un coup de titre.

Brunson s’est engagé dans des batailles mémorables avec l’ancien champion Robert Whittaker et le concurrent actuel Yoel Romero. Il a également étouffé un certain nombre de perspectives croissantes de poids moyen au fil des ans, ce qui fait de Brunson le plus grand obstacle que Shahbazyan a été invité à franchir au cours de sa jeune carrière.

“Je crois que c’est la bonne étape suivante”, a déclaré Shahbazyan à propos du combat contre Brunson. “Nous n’essayons pas de précipiter quoi que ce soit. Il suffit de prendre un combat à la fois. Je pense que c’est une grande prochaine étape que l’UFC a faite. Je serai prêt. Je suis prêt à battre tout le monde dans la division, mais nous allons nous battre un combat à la fois et j’y arriverai. “

Une victoire garantirait presque à Shahbazyan une chance d’affronter l’un des cinq meilleurs combattants de la division, ce qui pourrait lui valoir le tir au titre qu’il convoite tant.

C’est beaucoup de pression sur les épaules d’un si jeune combattant, mais heureusement, il se prépare pour ce moment encore plus longtemps que son introduction en tant que partenaire d’entraînement de Rousey il y a sept ans.

“Je veux être ici depuis que j’ai rejoint l’UFC”, a déclaré Shahbazyan. «Je savais que cela allait arriver. Lorsque vous effectuez bien, l’UFC vous met sur la voie rapide. J’étais juste préparé depuis le début. Lorsque vous entrez à l’UFC, ce sont tous des gars de haut niveau, donc tant que vous travaillez dur et que vous vous consacrez au sport, c’est tout ce qui compte. Je crois que c’est ce que j’ai. Beaucoup de dévouement à ce sport.

«Je prends bien la pression et tout. Je m’épanouis. Que ce soit Brunson ou un combat pour le titre, je vais l’adorer. Je vais être calme et recueilli là-dedans et ne pas avoir de frousse supplémentaire. Je le prends juste calme et détendu. »