Edmen Shahbazyan contre Derek Brunson réservé

Edmen Shahbazyan cherchera à continuer à gravir les échelons à 185 livres.

Shahbazyan devrait rencontrer Derek Brunson à l’UFC 248. Le MMA Junkie a confirmé la rencontre avec une personne connaissant la réservation après un premier rapport du Las Vegas Review-Journal.

L’UFC 248 aura lieu le 7 mars au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

L’invaincu Shahbazyan (11-0 MMA, 4-0 UFC) a traversé la compétition en poids moyen. Il a continué de briller lors de son test le plus difficile à ce jour, marquant un coup de tête au premier tour contre Brad Tavares en novembre dernier. Le joueur de 22 ans aspire à devenir le plus jeune champion UFC de l’histoire et a terminé 10 de ses 11 combats professionnels.

Après avoir perdu deux matchs de suite, Brunson (20-7 MMA, 11-5 UFC) a renversé la vapeur en remportant deux victoires consécutives contre Elias Theodorou et plus récemment Ian Heinisch à l’UFC 241 en août.

Avec l’ajout, la gamme UFC 248 comprend désormais:

Champ Israel Adesanya contre Yoel Romero – pour le titre des poids moyens

Champ Zhang Weili contre Joanna Jedrzejczyk – pour le titre féminin poids paille

Derek Brunson contre Edmen Shahbazyan

Danaa Batgerel contre Guido Cannetti

Polyana Viana contre Emily Whitmire

Li Jingliang contre Neil Magny

Beneil Dariush contre Drakkar Klose

Sean O’Malley contre Jose Quinonez

Max Griffin contre Alex Oliveira

Saparbek Safarov contre Rodolfo Vieira

Austin Hubbard contre Mark Madsen

