Edmen Shahbazyan, le plus grand défi pour Israël Adesanya?

Dans ses trois derniers combats, Israël Adesanya (19-0) a battu Yoel Romero (13-5), Robert Whittaker (20-5) et Kelvin Gastelum (15-5). Maintenant, il semble clair qu’il est sur le point d’affronter Paulo Costa (13-0) dans sa nouvelle défense du Championnat du monde des poids moyens de l’UFC.

Le combattant brésilien, qui sera le nouveau challenger du titre, ce sera le plus grand défi du monarque jusqu’à présentou du moins il semble. Cependant, à cette occasion, nous voulons partager l’opinion intéressante de Cole Sheltonde BJPenn.com, à propos de Edmen Shahbazyan (11-0).

“Bien que certains pensent que Costa pourrait le mettre KO, est un autre combattant invaincu, Edmen Shahbazyan, qui pose les plus gros problèmes. Tout le monde sait à quel point Adesanya est bon puisqu’il vient du kickboxing. Beaucoup pensaient que ceux qui venaient de la lutte seraient ceux qui lui poseraient le plus de problèmes. “The Last Stylebender” beat Derek Brunson, Kelvin Gastelum et Romero. Mais, Shahbazyan pose de nombreux problèmes au champion.