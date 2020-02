Edmen Shahbazyan pense qu’avec la victoire sur Derek Brunson, il peut viser un combat de départ

Il UFC 248 pourrait consolider l’une des perspectives de la division Middleweight.

Dans le PPV, Edmen Shahbazyan faire face au plus grand défi de sa jeune carrière quand il est numéro huit au classement, Derek Brunson.

Shahbazyan, d’origine arménienne, a à peine 22 ans et est invaincu en tant que professionnel (11-0). De votre arrivée à la promotion de la deuxième saison de Série Contender de Dana White, il a remporté les quatre combats qu’il a disputés dans l’octogone, terminant les trois derniers au premier tour. C’est pourquoi il est sûr qu’une victoire potentielle sur Brunson pourrait le faire aspirer à un combat de départ.

«Je pense que c’est un super match. Je sais que c’est un vétéran du sport qui rivalise avec des compétiteurs depuis longtemps, mais je prévois aller là-bas et avoir une excellente performance », a-t-il déclaré au MMA Junkie.

Conscient de la large croissance qui le maintient en tant que professionnel, Shahbazyan est clair que gagner à l’UFC 248 le rapprochera de son objectif d’être champion du monde.

«Je viens d’avoir 22 ans. Je m’améliore de jour en jour et j’adore m’y consacrer. Avec une victoire sur lui je me suis mis en bonne place dans la division pour me battre pour le titre prochainement. Je veux être un champion et je vais tout faire pour y arriver une étape à la fois. »

L’UFC 248 a lieu le 7 mars à la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.