Edmen Shahbazyan voit de gros enjeux dans le match contre Derek Brunson

Edmen Shahbazyan tient à tester ses compétences contre le test décisif qui est Derek Brunson à l’UFC 248.

Shahbazyan, un espoir de poids moyen invaincu, a la chance de prouver sa valeur contre un pilier divisionnaire lors de l’événement de mars. Brunson a combattu parmi les meilleurs de l’histoire de sa catégorie de poids au fil des ans, et il n’a fait que faiblir contre l’élite.

Shahbazyan appartient-il à ce niveau supérieur? Il a l’intention de savoir quand la paire partage l’octogone.

“Je pense que c’est un super match”, a déclaré Shahbazyan à MMA Junkie. «Je sais qu’il est un vétéran de ce sport et il est l’un des meilleurs compétiteurs de combat depuis un certain temps, mais j’ai hâte d’y aller et de faire des performances incroyables.»

L’UFC 248 aura lieu le 7 mars au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Si Shahbazyan peut dépasser Brunson, cela le mettrait dans une position où il n’y aurait pas beaucoup de biens immobiliers entre lui et le champion. C’est une bonne nouvelle pour Shahbazyan, qui a le potentiel de battre le record de Jon Jones pour le plus jeune tenant du titre de l’histoire de l’UFC s’il continue sur sa trajectoire actuelle.

C’est quelque chose au premier plan de l’esprit de Shahbazyan avant l’UFC 248, et il a l’intention de livrer une performance qui se démarque.

“Je viens d’avoir 22 ans. Je m’améliore chaque jour et j’adore faire ça”, a déclaré Shahbazyan. «Avec une victoire sur lui, cela me place dans une excellente position dans la division pour bientôt me battre pour un titre. Je veux être le champion, et je vais faire tout ce qu’il faut pour y arriver une étape à la fois. “

