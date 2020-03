Edson Barboza contre Josh Emmett ajouté à l’UFC Oklahoma City

Une confrontation poids plume entre Edson Barboza et Josh Emmett est le dernier ajout à la prochaine carte UFC Fight Night à Oklahoma City.

Barboza taquine une baisse à 145 livres depuis quelques mois maintenant, et il aura la chance de combattre un adversaire classé parmi les 10 premiers lorsqu’il affrontera Emmett à l’UFC sur ESPN + 32, le 2 mai à Chesapeake Energy Arena à Oklahoma City, Oklahoma. Il semble probable que Barboza contre Emmett sera un combat pour la carte principale de l’événement dirigé par les poids moyens Chris Weidman et Jack Hermansson.

Combate a été le premier à rapporter la nouvelle de Barboza contre Emmett.

Barboza (20-8) a récemment demandé sa libération à l’UFC après avoir eu du mal à trouver un adversaire pour son prochain combat. Bien qu’il soit actuellement le poids léger n ° 10 de l’UFC, Barboza a décidé qu’il allait passer au poids plume pour la première fois de sa carrière après quatre défaites lors de ses cinq derniers combats à 155 livres.

Si Barboza est capable de faire le poids avec succès, Barboza pourrait devenir un prétendant au titre à 145 livres très rapidement, surtout s’il remporte ce combat. L’UFC donne à Barboza la chance de combattre quelqu’un dans le top 10 quand il affrontera Emmett, qui est devenu l’un des poids plume les plus dangereux de la liste au cours des dernières années. Une victoire ici pour Barboza le tirerait immédiatement près du sommet de la division.

Emmett (15-2) est 6-2 au classement général à l’UFC et est actuellement classé n ° 9 au classement général de la promotion. Lors de ses deux derniers combats, il a éliminé Michael Johnson et Mirsad Bektic mais n’a pas combattu depuis l’été dernier. La division poids plume est chargée et Emmett a besoin d’une victoire ici sur Barboza pour conserver sa position dans la catégorie de poids.

Qui gagne, Edson Barboza ou Josh Emmett?