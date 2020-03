Edson Barboza en lice pour faire ses débuts en plumes contre Josh Emmett à l’UFC Oklahoma City le 2 mai

Il semble qu’Edson Barboza reste fidèle à l’Ultimate Fighting Championship (UFC) après tout. MMA Fighting rapporte que l’attaquant percutant est en pourparlers pour faire ses débuts en poids plume contre Josh Emmett lors du prochain événement UFC Fight Night 174, qui devrait se dérouler à l’intérieur de la Chesapeake Energy Arena à Oklahoma City, Oklahoma, le 2 mai.

Barboza a récemment fait la une des journaux après avoir demandé sa libération de la promotion après 10 ans de service. Et bien qu’il ne soit pas possible de dire ce qui s’est passé derrière des portes closes entre le kamikaze brésilien et les cuivres de l’UFC, il semble que Barboza ait changé d’avis ou soit déterminé à combattre son contrat.

Barboza a connu une période difficile récemment, perdant des matchs consécutifs face à Justin Gaethje et Paul Felder. Au cours de ses cinq dernières sorties, Barboza a réussi à décrocher une victoire sur Dan Hooker, subissant deux autres défaites contre Khabib Nurmagomedov et Kevin Lee.

Maintenant, pour la première fois de sa carrière, Edson tombera à 145 livres pour tenter de redresser son navire.

Il aura une tâche difficile à Emmett, car il est l’un des prétendants les plus durs de la division, avec trois de ses dernières victoires à venir par élimination directe. Vainqueur de deux matchs de suite, Emmett a été vu pour la dernière fois éteindre les lumières de Mirsad Bektic au tout premier tour de l’UFC Fight Night 155 en juillet dernier. Josh était en ligne pour revenir en janvier dernier contre Arnold Allen avant de se retirer du concours en raison d’une blessure.

L’UFC Fight Night 174 sera à l’affiche d’une confrontation de poids moyen très intrigante qui verra l’ancien roi de la division, Chris Weidman, affronter le meilleur concurrent, Jack Hermansson. Également sur la carte, Ricardo Lamas affrontera Ryan Hall en action poids plume.

