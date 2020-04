Edson Barboza et Dan Ige ont réservé une collision à Jacksonville

La célébration d’une semaine par l’UFC de la fin de son arrêt lié aux coronavirus ne cesse de s’améliorer. Le dernier combat à être ajouté à la liste est un combat de poids plume le 16 mai entre le concurrent de longue date en poids léger Edson Barboza et l’étoile montante Dan Ige.

Raphael Marinho de Combate a annoncé pour la première fois cette réservation.

Edson Barboza entrera dans cette confrontation de dynamite avec une perte de décision serrée au rasoir contre Paul Felder et une perte par élimination directe contre Justin Gaethje en vue arrière. Ces deux pertes se sont produites dans la division des poids légers, où il a passé la durée de sa carrière à l’UFC jusqu’à présent. Le dérapage actuel de Barboza a été précédé d’une victoire brutale sur Dan Hooker et d’une paire de défaites contre Kevin Lee et Khabib Nurmagomedov. Les faits saillants de l’impressionnant record de Barboza 20-8 incluent des victoires sur Beneil Dariush, Gilbert Melendez, Anthony Pettis, Paul Felder, Bobby Green, Danny Castillo, Ross Pearson et une victoire par élimination directe sur Terry Etim qui figure parmi les meilleurs de l’histoire de l’UFC.

Dan Ige entamera ce combat avec Barboza, qui est facilement le plus gros test de sa carrière jusqu’à présent, après avoir réalisé un solide 5-1 à l’UFC. Après avoir perdu ses débuts promotionnels contre Julio Arce, le produit Contender Series a remporté des victoires consécutives contre Mike Santiago, Jordan Griffin, Danny Henry, Kevin Aguilar et, plus récemment, Mirsad Bektic.

Ce 16 mai, qui deviendra propriétaire à Jacksonville, en Floride, sera mis en vedette par une ferraille entre Alistair Overeem et Walt Harris. Attendez-vous à ce que d’autres combats soient annoncés pour la carte dans les prochains jours.

Selon vous, qui gagnera quand Edson Barboza et Dan Ige entreront en collision à Jacksonville?

