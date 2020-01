Edson Barboza pense que Tony Ferguson a de bonnes chances de battre Khabib Nurmagomedov

Le concurrent léger de l’UFC, Edson Barboza, estime que Tony Ferguson a de bonnes chances de battre Khabib Nurmagomedov dans le tournoi principal de l’UFC 249.

Barboza a combattu à la fois Ferguson et Nurmagomedov, s’inclinant face aux deux. Barboza a perdu par soumission à Ferguson lors de la finale du TUF 22 en décembre 2015 et a perdu une décision face à Nurmagomedov lors de l’UFC 219 en décembre 2017. Donc, si quelqu’un a un aperçu de la rencontre entre Ferguson et Nurmagomedov, c’est Barboza.

S’adressant à Helen Yee, Barboza a donné son avis sur le prochain combat pour le titre UFC en avril. Voici ce qu’il a dit (h / t TheBodyLockMMA.com).

«Ça va être un grand combat. Très excité pour celui-ci. C’est drôle parce que parfois je vois le combat, je pense au combat et je pense que c’est un bon combat pour Khabib. Mais en même temps, Ferguson est difficile à combattre. Son style, il est un peu différent avec tout le monde », a déclaré Barboza.

“Je pense que Ferguson (devrait être favorisé) parce qu’il est un peu meilleur attaquant. Il est plus créatif. Tout le monde sait ce que fait Khabib mais il le fait très bien. Tout le monde le sait mais personne ne peut l’arrêter. Je ressens Ferguson parce qu’il est un peu plus créatif, on ne sait jamais ce qui va arriver », a poursuivi Barboza.

«Les deux gars ont le pouvoir. Je pense que Khabib a un peu plus de puissance, surtout au sol, il est un peu plus fort. Comme je l’ai dit, certaines choses Khabib est mieux, certaines choses Tony Ferguson est mieux. Cela rend le match excitant », a conclu Barboza.

Ferguson rencontre Nurmagomedov dans l’événement principal de l’UFC 249, qui aura lieu le 18 avril au Barclays Center de Brooklyn, New York. Barboza a peut-être une chance de se battre avec la undercard, mais s’il le fait, cela aura probablement lieu dans la division des poids plumes car il devrait perdre du poids.

Êtes-vous d’accord avec Edson Barboza sur le fait que Tony Ferguson a de bonnes chances de battre Khabib Nurmagomedov?