Edson Barboza se penche vers Tony Ferguson dans la lutte contre Khabib Nurmagomedov

Être l’un des rares combattants à avoir partagé l’octogone avec les deux Khabib Nurmagomedov comme avec Tony Ferguson, l’avis de Edson Barboza Le match entre les deux combattants est précieux.

Nurmagomedov et Ferguson devant – pour la cinquième fois, loin de là – combattre, cette fois à la tête de la UFC 249, la Brésilienne s’est entretenue avec Helen Yee (via MMA Junkie) et a expliqué pourquoi elle se penchait davantage vers «El Cucuy».

«Je pense que Ferguson a un léger avantage car il est un peu meilleur en frappe. C’est un peu plus créatif. Tout le monde sait ce que fait Khabib, et il le fait très bien. Tout le monde le sait, mais ils ne peuvent pas l’arrêter. Mais je pense que Ferguson a l’avantage d’être plus créatif. On ne sait jamais ce qui va arriver. “

Bien que «Junior» donne à Ferguson un avantage pour sa créativité, il reconnaît que le Russe a plus de force physique.

«Les deux sont forts, mais je pense que Khabib est plus fort, surtout sur le terrain. C’est un peu plus fort. Khabib est meilleur dans certaines choses, Tony est meilleur dans d’autres. C’est ce qui rend le combat très excitant. »

Le Brésilien a été mesuré à Ferguson le 11 décembre 2015 en The Ultimate Fighter: Team McGregor contre Finale Team Faber, et a été terminé au deuxième tour avec un étranglement par D’arce. Le concours a porté la distinction à Night Fight.

Le combat de Barboza avec le Russe n’était pas si proche. Dans ce qui jusqu’à présent est resté dans les mémoires comme un véritable coup à trois coups, Nurmagomedov a balayé le Brésilien dans la co-star de la UFC 219 dans laquelle c’était l’une de ses présentations les plus écrasantes sur l’octogone.