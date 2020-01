Eduard Folayang toujours pompé malgré une année pleine de revers

Les choses ne se sont pas déroulées exactement comme prévu pour l’ancien champion du monde ONE Lightweight Eduard Folayang en 2019.

Âgé de 35 ans, il est entré dans l’année en tant que champion du monde, mais peu de temps après, il a succombé au titre pour rivaliser avec Shinya Aoki lors du premier événement du ONE Championship au Japon.

Le prochain combat de Folayang a eu lieu contre la légende américaine Eddie Alvarez lors du ONE Lightweight World Grand Prix. Encore une fois, la tentative de Folayang de reprendre pied dans la division a été déjouée, car il est tombé à Alvarez via la soumission au premier tour.

Folayang est finalement sorti victorieux de sa dernière sortie, qui a opposé Amarsanaa Tsogookhuu. Cependant, c’est à cause d’une blessure qu’il a subie pendant le combat.

Maintenant complètement rétabli et motivé pour reprendre le cheval, Folayang attend avec impatience l’avenir.

“Nous ne pouvons pas changer ce qui s’est déjà produit”, a déclaré Folayang.

«Bien que j’aurais voulu mieux performer que moi, je ne peux pas ignorer le fait que mes adversaires n’étaient pas promenades dans le parc. J’ai eu des erreurs qui ont conduit à des résultats défavorables, mais je suis toujours heureux que ma carrière soit loin d’être terminée.

«J’aurais beaucoup de regrets si j’étais déjà à la retraite, et je n’aurais plus la possibilité d’améliorer mes écarts. Je suis toujours reconnaissant d’avoir bien clôturé l’année. Tout ce qui s’est passé au cours de la dernière année fait partie de ma réflexion pour me préparer au prochain combat dans lequel j’entrerai. »

Malgré les revers, ce qui a été le plus important pour Eduard Folayang, c’est de retirer les leçons clés qu’il peut suivre jusqu’à ses prochains combats. Folayang, en tant qu’athlète, pense que les pertes offrent de précieux renseignements et perspectives.

“J’ai beaucoup appris. Le calme est l’un d’entre eux – autant que possible, être calme même si vous êtes dépassé », a déclaré Folayang.

«Une autre chose est d’être implacable et persévérant dans ma façon de jouer avec mes forces et de mieux exécuter mon plan de match. Ce sont les deux choses les plus importantes que j’ai apprises au cours de la dernière année. »

Sa dernière victoire contre Amarsanaa n’est peut-être pas le type de victoire qu’il visait, mais il est reconnaissant que son année se termine sur une note positive.

Après tous les revers et déceptions qu’il a endurés, Folayang avait enfin une raison de se réjouir. Il s’est engagé à continuer à affiner ses compétences pour assurer de meilleurs résultats en 2020.

“Bien sûr, je suis vraiment content”, a conclu Folayang.

«Je me sentais comme sur une lancée, mais malheureusement, cela ne s’est pas déroulé de la manière la plus idéale. Même si je sentais que j’étais sur le chemin de la victoire, il y avait une chance que cela puisse être jugé comme un No Contest.

«En réfléchissant à l’année qui s’est écoulée, j’ai réalisé que 2019 était vraiment serré pour moi. Cependant, comme je l’ai dit, il y a encore une opportunité pour moi d’améliorer mes tours et d’avoir une meilleure performance lors de mon prochain match. »

À ONE: Fire and Fury, Eduard Folayang devrait affronter Pieter Buist ce vendredi 31 janvier au Mall of Asia Arena de Manille.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 29/01/2020.