Eduardo Mora se prépare pour une bataille Colombie-Brésil dans le Brave CF 35

Eduardo Mora

Eduardo Mora (6-2-) serait prêt pour ce qui sera le combat le plus important de sa carrière contre le Brésilien Hamyrez Oliveira (9-3-0) à l’intérieur de la carte du Brave CF 35.

Mora, 28 ans, attend avec impatience son affrontement contre le Brésilien le 28 mars au Balneario Camboriu, à Santa Catarina, au Brésil, dans son premier combat avec Brave à l’extérieur de la Colombie.

Blackberry est à côté de Dumar Roa Les gros paris de Brave pour le marché sud-américain. “Ma carrière sportive a commencé dans ma ville natale de Monterrey, Casanare (Colombie), j’ai décidé de me rendre dans la capitale pour apprendre les arts martiaux mixtes et le sambo, j’ai toujours rêvé d’être le meilleur athlète MMA du monde”Dit Mora.

«J’ai participé à différentes promotions de MMA et de Sambo en Colombie, à Porto Rico et au Paraguay, où j’ai acquis l’expérience nécessaire pour atteindre ce point», at-il ajouté.

Et est-ce Hamyrez envisager une victoire contre Blackberry Vous pouvez le mettre en route pour disputer une ceinture avec cette organisation.

Le guerrier du café le sait et c’est pourquoi il travaille consciencieusement dans son camp, conscient qu’avec une victoire, il représente également son pays.

«Je dépasse mes limites et développe une incroyable autodiscipline. Le fait est que je veux plus, je sais que je peux faire plus et je suis prêt à représenter mon pays ce 28 mars au Brésil », a ajouté Mora, qui s’est démarqué pour sa participation à divers tournois internationaux de MMA, Jiu Jitsu et Sambo.