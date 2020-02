Elias Theodorou devient le premier combattant du MMA à bénéficier d’une exemption d’AUT pour le cannabis médical

Elias Theodorou a reçu son exemption longtemps recherchée.

La société de gestion de Theodorou, Paradigm Sports Management, a publié mardi un communiqué annonçant que l’ancien combattant de l’UFC est entré dans l’histoire en devenant le premier combattant MMA à recevoir une autorisation d’utilisation thérapeutique (AUT) pour le cannabis médical. Le Canadien de 31 ans a obtenu l’AUT par la British Columbia Athletic Commission.

Selon la déclaration, l’exemption de Theodorou lui permet «de continuer son usage prescrit par le médecin de cannabis médicinal et le protège contre les sanctions s’il teste au-dessus du seuil précédent pour une utilisation en compétition. Il suivra les directives fournies par la commission sportive concernant l’utilisation médicale pendant la semaine de combat. »

Theodorou (17-3) a gagné en notoriété après avoir remporté “The Ultimate Fighter: Nations” en 2014. Il a ensuite effectué une course de 8-3 avec la société qui s’est terminée l’année dernière lorsqu’il a été libéré à la suite d’une décision prise à l’unanimité par Derek Brunson en mai. 2019. Il participerait plus tard en décembre à un spectacle du PFC à Windsor, en Ontario, battant Hernani Perpetuo par TKO de troisième ronde.

Theodorou est un ardent défenseur du cannabis médicinal et pense qu’il profite aux combattants d’une manière différente des produits pharmaceutiques traditionnels. Il a tenté à plusieurs reprises d’obtenir une AUT alors qu’il était sous contrat avec l’UFC, mais le partenaire antidopage de la promotion, l’Agence américaine antidopage (USADA), a rejeté ses demandes.

“Ce que j’essaie de faire en ce qui concerne le cannabis médical, c’est de me proposer une alternative”, a déclaré Theodorou dans une interview accordée à TSN en octobre 2018. «C’est un aspect très individuel en ce qui concerne mes médicaments personnels et il est prescrit par un médecin – mon médecin estime que le cannabis est bon pour moi et, dans le cadre du processus, j’ai dû épuiser tous les autres médicaments de première ligne, qu’il s’agisse d’opioïdes ou d’autres types d’analgésiques et les effets secondaires ont été tout aussi mauvais, sinon pire, que la maladie que j’ai. “

En compétition, la plupart des cannabinoïdes sont interdits; cependant, l’AMA a ajouté le cannabidiol (CBD) à sa liste d’exemptions en 2019.

Maintenant qu’il a reçu l’approbation du BCAC, Theodorou est déterminé à continuer de progresser sur ce front.

«Je suis reconnaissant, en tant que patient et athlète, d’avoir approuvé mon AUT médical de cannabis par la BC Athletic Commission, reconnaissant mon droit canadien fondamental à la médication tel que prescrit par mon médecin», a déclaré Theodorou dans le communiqué. «Je reste déterminé à lutter contre la stigmatisation négative du cannabis médical, non seulement pour moi mais pour tous les athlètes.»