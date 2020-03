Elizeu Zaleski est retourné à ses racines de capoeira avant l’UFC Brasilia

BRASILIA, Brésil – La capoeira signifie plus qu’un simple surnom pour le poids welter brésilien Elizeu Zaleski.

Membre de CM System, une salle de sport basée à Curitiba dirigée par l’icône du jiu-jitsu Cristiano Marcello, Zaleski a montré ses compétences au sol dans le passé, mais n’a jamais hésité à lancer une excitante guerre de stand-up à l’intérieur de l’Octogone.

La capoeira est un art martial acrobatique créé il y a des centaines d’années au Brésil, et Zaleski est devenu capoeirista avant de se transformer en d’autres formes de sports de combat et d’entrer dans le monde du MMA.

Lorsqu’il revient dans la cage de l’UFC samedi, affrontant l’ancien champion du M-1 Challenge Alexey Kunchenko à Brasilia, Zaleski jure de montrer comment le retour à ses racines et la formation de plus de capoeira au cours des derniers mois ont aidé ses «réflexes et agilité» alors qu’il tente de revenir sur la bonne voie après une perte de TKO contre Jingliang Li.

Un combattant peut utiliser la capoeira en MMA “de la même manière que vous pouvez utiliser le jiu-jitsu et le muay thai”, a déclaré Zaleski à MMA Fighting. “La capoeira est un sport qui n’a pas de règles, vous pouvez donc utiliser à peu près tout ce que vous apprenez à l’extérieur et apporter à la capoeira et travailler sur votre flexibilité, votre agilité, votre équilibre.

«Vous pouvez faire un mouvement et apprendre de nouveaux mouvements, de nouvelles armes. C’est de la capoeira. C’est comme tout autre art martial. Vous ne vous contentez pas de boxer un gars en MMA, vous ne vous contentez pas de lui donner un coup de pied, vous n’allez pas simplement aller au sol avec lui. Le nom dit tout, ce sont des arts martiaux mixtes, et la capoeira en a toujours fait partie. »

“Il s’agit de s’améliorer”, a-t-il ajouté. “(Mon dernier combat) n’a pas été une journée heureuse pour moi, mais cela m’a donné plus de temps pour implémenter mon jeu, ajouter plus d’armes, revenir à mes racines et construire une base plus solide.”

Il est difficile de compter uniquement sur vos compétences en capoeira dans la cage, comme c’est le cas avec tout autre art martial. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas utiliser des techniques spécifiques pour terminer un combat, comme lorsque Zaleski a assommé Sean Strickland avec un coup de pied en crochet.

“Le problème, c’est qu’il est difficile d’y aller et de se balancer pendant cinq minutes et de lancer des frappes de capoeira, c’est une question d’opportunité”, a-t-il déclaré. «Vous avez votre jeu MMA et appliquez un art martial lorsque l’occasion se présente. J’utilise la capoeira à l’intérieur de l’Octogone où elle est la plus efficace. “

Zaleski s’est battu pour la dernière fois en août, lorsque Li a arrêté sa longue séquence de victoires à Shenzhen. Avec un autre adversaire difficile lancé à Kunchenko, le combattant brésilien considère la capoeira comme une arme importante pour samedi.

“Je m’entraîne à tout pour pouvoir utiliser la nuit de combat quand c’est le bon moment”, a expliqué Zaleski. “Sans aucun doute, la capoeira a été et sera toujours l’un des éléments clés de mon jeu.”

Le poids welter CM System sait qu’il doit «y aller bien préparé et montrer ce que je peux faire de mieux», pour s’assurer que l’UFC sait qu’il est unique en son genre, quelqu’un qui «doit toujours être parmi les meilleurs».

“(Kunchenko) aime faire du commerce et j’aime ça aussi, donc il y a de fortes chances que ce combat se déroule sur les pieds”, a déclaré Zaleski, “mais rien ne m’empêche de l’emmener au sol, où je me sens très à l’aise. Ce sera un grand combat, peut-être le meilleur de la carte. Je suis vraiment content de le combattre. Ça va être une guerre absolue et je ferai de mon mieux, alors que le meilleur homme gagne. “