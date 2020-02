Emil Meek dit que l’entraîneur de Diego Sanchez, Joshua Fabia, l’a poursuivi avec une «lame tranchante» lors d’une séance d’entraînement «folle»

Photo: Håkon Jørgensen

Le poids welter de l’UFC, Emil Meek, a déclaré que l’entraîneur de Diego Sanchez, Joshua Fabia, l’avait poursuivi avec un couteau bien aiguisé lors d’une séance d’entraînement “folle”.

Fabia a été critiquée pour ses méthodes de formation et de coaching uniques à la suite de la victoire de Sanchez sur Michel Pereira à l’UFC Rio Rancho. Il y a beaucoup dans les médias MMA et même des fans qui ne croient pas que les méthodes d’entraînement de Fabia fonctionnent pour les arts martiaux mixtes. Vous pouvez compter Meek parmi les sceptiques, bien qu’il soit catégorique, il ne veut pas blâmer Sanchez.

Meek dit que Sanchez l’a contacté pour venir à Las Vegas et s’entraîner avec lui et Fabia. Meek a dit oui, puis s’est rendu compte qu’il en voulait plus que ce qu’il avait négocié pour eux. Fabia a présenté des méthodes de formation très uniques pour lui et Sanchez.

Découvrez ce que Meek a dit au South China Morning Post à propos de sa session de formation avec Sanchez et Fabia.

“Mec, c’était la merde la plus folle que j’aie jamais faite. À un moment donné, Joshua, il courait après nous dans une cage verrouillée avec une vraie lame tranchante, pour nous faire bouger », a déclaré Meek.

Meek a admis que même s’il aime Sanchez et Fabia à un niveau personnel, il n’est pas sûr que leurs méthodes d’entraînement fonctionneront si l’objectif est d’avoir du succès à l’intérieur de l’Octogone.

«Je ne vais pas trop les claquer, mais je pense qu’il a en quelque sorte perdu son emprise dessus. Je l’ai même contacté après le combat (avec Pereira) et je me suis dit: “Hé, je suis désolé de te voir jouer de cette façon, et je pense que tu peux faire beaucoup mieux. Veuillez au moins réfléchir à ce que je dis », a déclaré Meek.

“Je pense que c’est ça le problème. Il a toujours été là-bas, il a toujours fait ses fous, mais il a toujours été en mesure de le compléter avec sa formation MMA parce qu’il a été un travailleur acharné. Maintenant, il s’éloigne de cela et fait juste des choses folles.

“Je ne pense pas qu’il va faire très bien à l’UFC avec ce genre de choses.”

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/02/2020.