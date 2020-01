Emilee King attribue à son coéquipier la victoire sur le boxeur Knight

INGLEWOOD, Californie – Emilee King a sorti un champion de boxe et avait un exemple à regarder en préparation.

King (4-4 MMA, 1-0 BMMA) a bouleversé la championne de boxe WBC Ava Knight (1-1 MMA, 1-1 BMMA) dans ses débuts promotionnels. King a soumis Knight en un peu plus de deux minutes au Bellator 238 samedi dernier.

Ce n’était pas la première fois qu’un ancien champion de boxe passait dans la cage Bellator. L’ancienne championne des poids plumes de la WBO, Heather Hardy, s’est réveillée brutalement lors de son deuxième combat de MMA lorsqu’elle a été battue et arrêtée par Kristina Williams au Bellator 185.

Hardy a également affronté son coéquipier de King, Taylor Turner, en juin dernier et a subi une défaite de deuxième ronde au TKO au Bellator 222.

Avec Taylor dans le coin de King, King avait le genre de pointeurs dont elle avait besoin contre un champion de boxe, elle-même.

“Nous avons absolument lu (victoire de Turner sur Hardy)”, a déclaré King après sa victoire. «Je comptais beaucoup sur l’entraîneur Taylor, non seulement pour ma force et mon conditionnement, et comme un mentor, mais elle a revécu certaines de ses expériences avec ce combat de Heather Hardy avec moi et cela a été un énorme atout pour moi pendant ce camp de combat – donc très reconnaissant.”

Une fois que le combat a frappé la toile, c’était dans le monde de King. Après quelques tentatives de soumission, elle a pu passer à un étranglement à l’arrière et a fait un travail rapide de Knight.

“Mon objectif était juste de toucher le sol, et je savais qu’une fois que j’aurais touché le sol, j’allais bien”, a déclaré King. “Je ne sais pas exactement quel retrait j’ai touché. Nous en avons travaillé plusieurs tout au long du plan de match. Pour être honnête, cela aurait pu être un coup de garde. Mais je savais que j’avais jeté un coup de pied latéral, et c’était en quelque sorte le plan de match – de mettre en place les démontages avec les coups de pied. Et après cela, c’était juste la chasse aux soumissions, donc les unes après les autres. »

