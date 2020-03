Emmanuel Sanchez du Bellator 241 sera «hors de la chaîne» pour le match revanche de Daniel Weichel

Bellator 241: «Pitbull vs Carvalho» sort ce week-end (vendredi 13 mars 2020) à Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut, en streaming exclusivement en ligne via DAZN. L’événement principal met en vedette le «champion du monde» Patricio «Pitbull» Freire (30-4) défendant son titre de 145 livres contre Pedro Carvalho (11-3) sous les auspices du Grand Prix des plumes.

Un autre combat clé du tournoi est également prévu pour Mohegan Sun, opposant deux ennemis familiers – Daniel Weichel (40-11) et Emmanuel Sanchez (19-4). Lors de leur première rencontre il y a près de quatre ans, Weichel a tranché une décision partagée, solidifiant son statut de prétendant au titre jusqu’à ce qu’il obtienne son match revanche tant attendu avec “Pitbull” Freire en 2018.

Actuellement sur une séquence de victoires de deux combats, Sanchez cherche exactement la même chose que Weichel a obtenue en le battant – un match revanche avec le champion. La seule possibilité pour que cela se produise est que les deux hommes avancent vendredi soir, alors que Sanchez aura un œil sur “Drake”, il aura l’autre sur Freire dans le Main Event.

MMAmania.com a récemment discuté avec Sanchez d’un moment charnière du tournoi alors que “El Matador” jure qu’il est beaucoup mieux préparé pour Weichel la deuxième fois.

«Je suis dans un état d’esprit complètement différent, un état d’esprit, physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, vous savez de toutes les manières depuis la première fois que j’ai verrouillé des cornes avec lui. Je savais à quel point c’était un gros combat pour moi à l’époque, mais maintenant c’est encore mieux parce que nous sommes sur une plateforme tellement plus grande et les enjeux sont tellement plus importants. “

Au début, vous pourriez penser qu’avoir le match revanche est «tellement plus gros», il serait encore plus difficile de gagner que leur première rencontre. Sanchez jure que cela a eu exactement l’effet inverse.

“Pour moi, quand les enjeux sont tellement plus importants, il n’y a pas de pression. Cela signifie simplement que j’ai plus d’opportunité de jouer. C’est honnêtement quand je fais de mon mieux. La pression fait deux choses, l’homme – elle écrase les canettes et elle fait des diamants donc, il est temps que je brille. “

Cette pression a augmenté grâce à six mois de congé depuis la soumission de Tywan Claxton au premier tour du tournoi. Sanchez n’est pas ravi d’être absent aussi longtemps.

“Un peu trop long). Vous savez que je suis un jeune homme, vous regardez mon mandat chez Bellator et mon histoire, je suis un gars qui aime rester occupé et rester actif et se battre aussi souvent que possible. Je me suis déjà imposé comme l’un de ces gars qui a fait ça, mais bien que je sois évidemment encore jeune et toujours en bonne santé, j’aimerais me battre plus. “

Sanchez a cependant trouvé la doublure argentée dans ce nuage et cela implique un pic physique.

«Je suppose que ces circonstances étaient hors de mon contrôle, donc tout ce que je sais, c’est que j’ai eu le combat que je voulais, j’ai eu l’adversaire que je voulais, et c’est ma première fois d’aller au Mohegan Sun! Je suis donc ravi de cette opportunité et de tout ce qui va avec. Ça fait pas mal de temps mais c’est bien car ça m’a aussi permis de récupérer un peu plus entre mes entraînements, entre juste l’entraînement en général. “

En tant que rat de gym avoué, Sanchez sait également qu’il sera prêt à tout, que ce soit trois mois, six mois ou un an avant son prochain combat.

«Je suis un gars qui ne quitte jamais vraiment le gymnase, tout au long de l’année, je m’entraîne toujours de manière cohérente, sept jours par semaine aussi. Je suis un gars qui ne fait vraiment pas beaucoup de pauses tout au long de la semaine. Avoir autant de temps entre les combats m’a rendu un grand service, car maintenant cela m’a rendu plus affamé et (plus) prêt à combattre. C’est presque comme «Très bien, laisse le chien sans laisse et laisse-le partir s’amuser maintenant.» Maintenant, je ne peux plus me retenir. »

Sanchez a attendu si longtemps pour laisser sortir les chiens qu’il a même trouvé quelques barres pour cette bataille avec “Drake” à Uncasville.

«Daniel Weichel se fera en un au Mohegan Sun! C’est sûr – vous pouvez le croire! Vous savez que j’avais 25 ans quand je l’ai combattu (la première fois) et pour moi, ça avait été le plus grand combat pour moi parce qu’il venait de se battre pour le titre mondial. Un coup de poing et il aurait été champion du monde. Je crois que je l’ai fait bien et pour moi, comment je vis maintenant bien ne suffit pas. Je n’ai pas levé la main, j’ai un L dans mon dossier et je ne veux rien de plus que de récupérer cette victoire. Rien ne me satisferait plus que de mettre Daniel Weichel à l’écart, alors c’est exactement ce que je vais faire et aller faire. »

En entendant le rap d’Emmanuel, je me suis demandé – quel est le discours ou le trash le plus étrange qu’il ait jamais entendu d’un adversaire dans un combat? Il s’avère que c’était son premier adversaire Matt Church.

«Mes débuts professionnels, je donnais un coup de coude à un gars par le bas. Je ne l’ai pas coupé mais je lui donnais toujours un bon coup de coude. J’ai fini par le couper, mais au premier tour, il était trash en me disant: «C’est tout ce que tu as? Est-ce tout ce que vous avez? “Cela m’a fait rire parce que je me dis” Eh bien, je viens de reprendre le contrôle, comme si tu allais le dire maintenant dans les dix dernières secondes du tour? ” Je te frappe encore plus que tu ne me frappes et tu es au dessus de moi? Je suis sur le qui-vive et je te donne encore des coudes et tu vas me parler de poubelle maintenant? “Donc, ça m’a vraiment donné un coup de fouet pour juste rire et être comme” Plus d’une croupe de cul vient pour vous, ne vous en faites pas. »

C’est exactement ce que veut Emmanuel Sanchez vendredi à Uncasville – donner à Daniel Weichel plus de coqueluche qu’il ne l’a fait la première fois.

L’audio complet de notre interview est intégré ci-dessus, et une couverture complète de “Pitbull vs Carvalho” réside ici sur MMAmania.com toute la semaine.

La carte principale du Bellator 241 commencera à 22 heures. ET exclusivement sur DAZN. MMAmania.com fournira les résultats et le play-by-play de la carte Bellator MMA ICI.