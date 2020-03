Emmanuel Sanchez prédit le KO du Round 1 contre Daniel Weichel

UNCASVILLE, Connecticut – Emmanuel Sanchez pense qu’il a beaucoup changé depuis sa première rencontre avec Daniel Weichel à l’intérieur de la cage il y a trois ans et demi.

Vendredi, les deux poids plumes se rencontreront à nouveau – cette fois au Bellator 241. Les enjeux sont augmentés, car il s’agit d’un match de quart de finale du Grand Prix Bellator. Le vainqueur se rapprochera de la victoire du prix de 1 million de dollars prévu pour le vainqueur du tournoi, au cours duquel le titre de 145 livres sera également à gagner.

“Je suis incroyablement prêt dans tous les sens”, a déclaré Sanchez au MMA Junkie lors d’une journée médiatique d’avant-combat mercredi. «Nous sommes sur une plateforme tellement plus grande depuis la première fois que je l’ai combattu. Les enjeux sont tellement plus importants. Il y a tellement plus sur la ligne. J’adore cette pression. La pression fait deux choses: elle écrase les canettes et fabrique des diamants. Je suis prêt à briller. “

Alors que Sanchez (19-4 MMA, 11-3 BMMA) est confiant qu’il s’est amélioré depuis que Weichel a pris une décision partagée en juillet 2016, il ne pense pas la même chose de Weichel (40-11 MMA, 9-3 BMMA).

“Je crois que j’ai (amélioré)”, a déclaré Sanchez. “Je ne pense pas qu’il l’ait fait. Il a peut-être grandi dans certains combats qu’il a menés récemment depuis que nous nous sommes battus, mais j’ai combattu environ sept adversaires différents. Il n’a combattu que deux ou trois adversaires différents. … Je pensais que c’était le meilleur moi à l’époque il y a presque cinq ans. Le moi maintenant détruirait absolument le jeune enfant de l’époque. Vous connaissez ce vieil adage? J’aimerais bien savoir ce que je sais maintenant – mais je ne suis pas vraiment très reconnaissant pour les pertes. Je suis reconnaissant pour les leçons qui m’ont mis dans cet endroit où je suis maintenant. “

Le vainqueur de Sanchez et Weichel affrontera le vainqueur de l’événement principal Bellator 241 entre le champion Patricio Freire et le challenger Pedro Carvalho. Bien qu’il ait dit qu’il ne regardait pas derrière Weichel, Sanchez sait qu’un potentiel pour venger sa troisième perte promotionnelle pourrait être à l’horizon.

“Dans un monde parfait, oui”, a déclaré Sanchez. «C’est exactement ce que je vais chercher à faire. La première chose est la première, bien sûr. C’est Daniel Weichel ce vendredi soir. Ensuite, ce sera deux vers le bas, deux de plus. Ensuite, à tout ce que je veux. Nous allons attendre et voir. … Daniel Weichel se fera en un à l’intérieur du Mohegan Sun. »

Le Bellator 241 a lieu vendredi au Mohegan Sun Arena à Uncasville, dans le Connecticut. La carte principale est diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

