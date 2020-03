Emmanuel Sanchez va-t-il se venger?

Par: Dan Tom |

12 mars 2020 22h00

L’analyste MMA Junkie Dan Tom décompose les meilleurs combats du Bellator. Aujourd’hui, nous regardons l’événement co-principal pour Bellator 241.

Le Bellator 241 a lieu vendredi au Mohegan Sun Arena à Uncasville, dans le Connecticut. La carte principale est diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Daniel Weichel (40-11 MMA, 9-3 BMMA)

Informations d’agrafage:

Taille: 5’10 ”Âge: 35 Poids: 145 lbs. Atteindre: 71 ″

Dernier combat: victoire sur Saul Rogers (28 septembre 2019)

Camp: MMA Spirit (Allemagne)

Style de position / frappant: orthodoxe / kickboxing

Gestion des risques: bonne

Informations supplémentaires:

+ Titre mondial léger M-1

+ Ceinture noire de jiu-jitsu brésilien

+ 5 victoires KO

+ 22 soumissions gagnantes

+ 20 finitions au premier tour

+ Rythme et pression constants

+ Feintes solides et jeu de jambes

+ Attaquant fondamentalement solide

^ Rarement hors de position

+ Fort à l’intérieur du corps à corps

+ Capacité de lutte utilisable

+ Bon grappler de transition

+ Excellent sens de la soumission

Emmanuel Sanchez (19-4 MMA, 11-3 BMMA)

Informations d’agrafage:

Taille: 5’9 ″ Âge: 29 Poids: 145 lb Atteindre: 76 ″

Dernier combat: Victoire de soumission contre Tywan Claxton (7 septembre 2019)

Camp: Roufusport (Milwaukee, WI)

Style de position / frappant: orthodoxe / kickboxing

Gestion des risques: passable

Informations supplémentaires:

+ Ceinture noire de jiu-jitsu brésilien

+ 1 victoire KO

+ 8 victoires de soumission

+ 6 finitions au premier tour

+ Rythme et pression incessants

^ Améliore à mesure que le combat continue

+ Attaquant combiné solide

^ Ponctue bien avec les coups de pied

+ Excellent grappler de transition

+ Super brouilleur

^ Improvisation impeccable

+ Garde active et attaquante

^ Grève, balaie, brouille

Point d’intérêt: Frapper pour la deuxième fois

Le co-événement principal à Uncasville propose une revanche amusante qui se déroule dans les limites du grand prix Bellator des poids plumes.

Lors de leur première rencontre, Daniel Weichel a pu devancer Emmanuel Sanchez via des compteurs bien placés et des instances de contrôle. Les deux hommes ont continué d’aiguiser leurs outils depuis, car je serai curieux de voir si l’un ou l’autre ajuste leurs styles tant vantés pour leur deuxième rencontre.

Originaire de l’académie de Roufusport, Sanchez possède tous les outils complets que vous soupçonneriez de voir dans ce gymnase, quelque chose qui remplit davantage la banque de techniques dont ses combinaisons tirent. N’ayant pas peur d’enchaîner ses coups, Sanchez variera ses niveaux d’attaque, ponctuant sa présence avec des armes qui vont des coups de pied aux assauts tournoyants.

Les talents et la vigueur du joueur de 29 ans ne semblent reprendre que lorsque le combat continue, cependant – malgré les meilleurs efforts de Sanchez pour faire tourner la tête hors ligne après ses attaques – son agression a tendance à le rendre un peu frappant au début en cours, ce qui pourrait être, une fois de plus, problématique contre un tireur d’élite comme Weichel.

Bien qu’il ait commencé sa carrière en tant qu’attaquant trop enthousiaste qui a tiré de façon sporadique, Weichel a consolidé ses fondamentaux au fil du temps et est devenu un combattant défensif solide. Le pro de 18 ans fonctionne bien derrière une haute garde, gardant de courts compteurs de jab-cross sur une gâchette.

Lorsqu’il se sent en foulée, Weichel ponctuera ses rafales offensives de coups durs allant de haut en bas. Pourtant, avec Weichel pas au-delà d’être contré lui-même, je serai intéressé de voir si l’Allemand se bat plus ou moins conservateur compte tenu à la fois de l’adversaire à haut rendement et de l’affaire à cinq rounds qui seront devant lui.

Prochain point d’intérêt: les pièges potentiels du grappling

