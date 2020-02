En direct: résultats des premières vidéos de pesée de l’UFC Norfolk

Ultimate Fighting Championship (UFC) est prêt à franchir son dernier obstacle pour le prochain événement d’arts martiaux mixtes (MMA) UFC Fight Night 169, qui sera diffusé exclusivement sur ESPN + ce samedi. nuit (29 février 2020) à l’intérieur de Chartway Arena à Norfolk, en Virginie.

Le moyen à cette fin est le début (et officiel) de la pesée UFC Fight Night 169, le premier combattant atteignant la balance à 9 h HE dans la vidéo intégrée ci-dessus. Les festivités cérémonielles ont lieu plus tard cet après-midi à 16 h 30. ET.

Résultats complets du texte de pesée UFC Norfolk ci-dessous:

Carte principale UFC Fight Night 169:

125 lb: Joseph Benavidez (124,5) contre Deiveson Figueiredo ()

145 lb: Zarah Fairn () contre Felicia Spencer ()

205 lb: Magomed Ankalaev (204,5) contre Ion Cutelaba (204,5)

145 lb: Megan Anderson (145) contre Norma Dumont (146)

145 lb: Grant Dawson () contre Darrick Minner ()

135 livres: Kyler Phillips (135,5) contre Gabriel Silva (135,5)

Carte préliminaire de l’UFC Fight Night 169:

185 lb: Brendan Allen (185,5) contre Tom Breese ()

155 livres: Luis Pena (154,5) contre Steve Garcia (155)

265 lb: Serghei Spivac (234) contre Marcin Tybura ()

145 lb: Jordan Griffin (145) contre T.J. Marron (145,5)

145 lb: Spike Carlyle (145,5) contre Aalon Cruz (145,5)

170 livres: Sean Brady (170) contre Ismail Naurdiev (170)

Voilà.

