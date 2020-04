En raison de la pandémie de coronavirus, la Californie annule tous les événements de combat jusqu’en juin

Dustin Poirier

Le coronavirus continue de provoquer des annulations d’événements, désormais tous les événements Combat dans Californie sont jetés jusqu’à Juin.

L’annulation a été révélée par ESPN le matin de cette Jeudi.

Cela comprend boxe, kickboxing, Muay Thai, grappling et MMA, ce qui ne peut être fait avant Juin. L’État réexaminera l’avenir de la discipline et, si nécessaire, l’étendra si le virus continue de prospérer.

La California Athletic Commission il ne se déroulera pas avec 22 événements, et celui qui aura le plus d’impact sera l’UFC de San Diego, qui était prévu pour le 16 mai Pechanga Arena dans San Diego, Californie il 16 mai.

Pour le moment, on ne sait pas si l’organisation annoncera un nouvel emplacement ou procédera à l’annulation du panneau d’affichage après la situation actuelle.

En outre, deux panneaux d’affichage de Bellator MMA étaient prévus pour l’état de Californie dont Bellator 242 y Bellator 243 au mois de Mai. L’organisation basée sur Santa monica, n’a pas pris la parole après la décision.

Californie Ce n’est pas le premier état à annuler tous les événements de combat, le Commission sportive du Nevada annulé les événements prévus pour le mois de Mars.

Il ne reste plus qu’à attendre et voir quand il sera possible de reprendre le terrain de sport après la phase difficile que tout le monde doit affronter.