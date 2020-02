En raison du coronavirus, ONE: King of the Jungle se tiendra sans public

La propagation du coronavirus continue de laisser des conséquences dans le MMA.

Le président de UN championnat, Chatri Sityodtong, a confirmé sur les réseaux sociaux que le prochain événement de la promotion, ONE: Roi de la jungle, qui se tiendra à Singapour, se déroulera à huis clos.

En effet, le coronavirus continue de se propager à plus grande échelle en Asie, Singapour étant le quatrième pays au monde à enregistrer plus de cas confirmés avec 84.

Pour l’instant, il n’y a eu aucun décès dû au virus dans le pays.

“À la lumière de la situation du coronavirus à Singapour, j’ai pris la décision de faire ONE: King of the Jungle, un événement à huis clos qui ne sera diffusé à la télévision que le 28 février”, a déclaré Sityodtong dans un communiqué de presse ( via MMA Fighting) “Le Singapore Indoor Stadium ne sera pas ouvert au public, mais l’événement sera diffusé sur toutes nos plateformes numériques dans 150 pays à travers le monde.”

Les personnes qui ont acheté des billets auront la possibilité de se faire rembourser leur argent.

Il s’agit du deuxième événement de la promotion asiatique affecté par le virus. Le premier, dans lequel Demetrious Johnson sera mesuré à Adriano Moraes dans un concours de titre, il a dû être déplacé en Indonésie lors de sa première affectation à Chongquing, en Chine.