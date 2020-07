En savoir plus sur Masvidal vs Usman à l’UFC 251

En l’absence de confirmation officielle de l’entreprise, Jorge Masvidal semble affronter Kamaru Usman à l’UFC 251 pour le championnat du monde des poids mi-moyens. Après que Gilbert Burns ait dû quitter la lutte contre le monarque après avoir été testé positif pour le coronavirus, le champion BMF a conclu un accord avec l’UFC pour entrer dans la lutte et recevoir une opportunité de départ.

Ariel Helwani rapporte que ne pas avoir de problèmes avec le covid-19 Dans les prochains jours, Masvidal affrontera Usman dans l’octogone le 11 juillet au PPV.

«Je viens de faire un reportage sur Sports Center. Les pourparlers entre Usman et Masvidal se poursuivent et évoluent dans un sens positif. Bien que plusieurs obstacles subsistent, je suis confiant quant à l’orientation des pourparlers et à l’exception de tout problème de dernière minute, il semble inévitable que ce combat se fasse«