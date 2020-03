Endeavour, société mère de l’UFC, licencie 250 employés

Le PDG d’Endeavour, Ari Emanuel, a pris une décision qui, j’en suis sûre, a été très difficile mercredi, en licenciant 250 employés dans son large éventail de portefeuilles d’entreprises, ce qui devrait être suivi d’une série de réductions de salaire pour certains membres du personnel.

C’est selon un rapport de Variety.

De plus, Emanuel ne touchera pas de salaire pour le reste de 2020, ce qui est un peu comme Zuluzinho qui n’a pas mangé le dernier M&M … vous savez, juste au cas où quelqu’un d’autre en voudrait un.

«Nous sommes en train d’évaluer nos opérations à l’échelle mondiale pour élaborer un plan qui protégera l’entreprise tout en limitant l’impact sur le plus grand nombre d’employés possible», a écrit Emanuel dans une note aux employés. “Les effets sur chaque entreprise varieront, et vous recevrez plus de détails de vos dirigeants respectifs, dans la mesure où l’une de ces décisions pourrait vous affecter.”

Pas bon pour une entreprise qui essaie (et échoue) de devenir publique.

Emanuel, qui a touché 4 milliards de dollars pour racheter de l’UFC en 2016, a fait référence à d’autres conglomérats hollywoodiens dans la lutte pour rester rentable au milieu de la pandémie de coronavirus. Le président de l’UFC, Dana White, devrait cependant poursuivre ses opérations à partir du 18 avril.