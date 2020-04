Endeavour, société mère de l’UFC, qualifiée de «risque substantiel» après la dégradation du crédit de S&P Global

Cela a été une rude période de quelques mois pour Endeavour.

La société mère d’Ultimate Fighting Championship (UFC), qui a acquis la puissance des arts martiaux mixtes (MMA) en juillet 2016 pour la modique somme de 4 milliards de dollars, s’est déjà retrouvée avec un œil au beurre noir après avoir essayé – et échoué – de devenir publique en septembre dernier.

Maintenant, la pandémie de coronavirus a ajouté l’insulte aux blessures, en freinant les freins sur un calendrier très chargé, la promotion prévue pour mars et avril, qui comprenait le très attendu UFC 249: “Khabib vs Ferguson” pay-per-view (PPV) événement à Brooklyn, New York.

“Endeavour est entré en 2020 avec une structure de capital fortement endettée, par conséquent la baisse importante attendue des revenus en 2020 pourrait potentiellement entraîner une structure de capital non durable”, ont écrit les analystes de S&P (via The Wrap). «Même lorsque la production redémarre, ce que nous supposons actuellement dans les prochains mois, cela pourrait ne pas être suffisant pour compenser l’impact d’événements annulés ou reportés. En outre, les récessions actuellement en cours aux États-Unis et en Europe devraient exercer une pression supplémentaire sur le modèle de revenus d’Endeavour, qui repose en partie sur le parrainage d’entreprises, les dépenses publicitaires et la consommation. »

La cote de crédit d’Endeavour a été abaissée de B (hautement spéculatif) à CCC + (risque substantiel). Pour être juste, ZUFFA LLC a subi une dégradation similaire en 2014, passant de «BB» à «BB-» en raison d’une «plus grande volatilité du BAIIA» avant de rebondir l’année suivante.

Pour compliquer les choses, Endeavour a récemment licencié 250 employés et ses cadres supérieurs ont été contraints de réduire leur salaire, tandis que d’autres n’ont pris aucun salaire. L’UFC n’est pas affectée, mais devra relever ses propres défis si elle espère marquer son salaire de 750 millions de dollars d’ESPN en 2020.

Fight Island à la rescousse?