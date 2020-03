Endeavour, UFC et la société mère de Bellator font face à des pressions financières en raison de l’endettement élevé lors d’une épidémie de coronavirus

Endeavour – la société mère de l’UFC – est confrontée à des retombées potentielles de l’épidémie de coronavirus en cours, ce qui entraîne la fermeture effective des industries du sport et du divertissement.

S&P Global a révélé cette semaine une liste de 107 entreprises, dont Endeavour et l’UFC, qui ont été mises sous surveillance négative ou rétrogradées depuis le début de la pandémie mondiale. ViacomCBS, la société mère de Bellator MMA, faisait également partie des sociétés cotées.

Selon le rapport via Deadline, S&P a placé Endeavour et l’UFC sur «CreditWatch» avec des implications négatives en raison de la baisse potentielle des revenus due aux entreprises souffrant de pertes importantes lors de l’épidémie de coronavirus. Si Endeavour reçoit une révision à la baisse de sa cote de crédit, il serait d’autant plus difficile pour la puissante agence de talents devenue géant du divertissement de refinancer la dette existante et de ralentir le potentiel de nouvelles acquisitions.

Endeavour a contracté une montagne de dettes au cours des dernières années avec plusieurs acquisitions de haut niveau – aucune de plus que de payer plus de 4 milliards de dollars pour acheter une participation majoritaire dans l’UFC. Cela dit, l’UFC a été une bouée de sauvetage en tant qu’entreprise la plus prospère d’Endeavour, mais même cela prend un coup maintenant avec la promotion des arts martiaux mixtes en pause, avec trois cartes à venir annulées en raison de l’épidémie de coronavirus.

“L’économie des loisirs et du divertissement est actuellement affectée de manière disproportionnée par les craintes des rassemblements publics”, a déclaré mercredi S&P. “Endeavour possède, exploite ou représente un certain nombre d’événements et de propriétés de divertissement, y compris les professionnels Bull Riders, la Fashion Week, les compétitions Fortnite et plusieurs ligues de football européennes.”

Selon S&P, les événements promus par Endeavour représentent environ la moitié de leurs revenus totaux et qui sont «sensibles à la demande des consommateurs pour le divertissement hors domicile, ainsi que le parrainage et la publicité».

Alors que Endeavour continue de prendre un coup avec presque toutes les autres entreprises que la société possède, il s’avère que l’UFC pourrait être le sauveur pour garder tout à flot jusqu’à la fin de la crise des coronavirus.

S&P a déclaré que l’UFC est «stratégiquement importante pour Endeavour» et que les deux sociétés pourraient fournir des liquidités temporaires pour s’entraider pendant cette situation. Tout récemment, 300 millions de dollars de dividendes ont été encaissés pour les paiements à effectuer aux propriétaires de l’UFC, y compris Endeavour, avec 129 millions de dollars déjà versés.

L’accord de l’UFC sur les droits des médias, qui comprend un partenariat avec ESPN d’une valeur de plus de 750 millions de dollars, pourrait aider à conjurer les risques financiers en fonction de la durée pendant laquelle l’épidémie de coronavirus continue de mettre fin aux événements en direct et aux rassemblements de masse à travers les États-Unis.

Endeavour avait initialement espéré rembourser un montant important de sa dette en introduisant la société au public l’année dernière, mais la société a annulé ces plans quelques jours avant une première offre publique en raison des craintes d’un prix de l’action potentiellement médiocre.

L’UFC est déterminée à poursuivre ses spectacles malgré les inquiétudes croissantes concernant la propagation de la maladie. Bien que la promotion ait annulé trois cartes à venir, le président de l’UFC, Dana White, a déclaré avec insistance que la société ira de l’avant avec les plans de l’UFC 249, qui devrait avoir lieu le 18 avril.

ViacomCBS est également confronté à des problèmes pour aller de l’avant après que S&P ait émis des inquiétudes concernant National Amusements, société mère, en les mettant sous surveillance négative après que les actions se soient négociées si bas que la société était en défaut technique sur les prêts bancaires.