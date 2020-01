Endeavour, une société propriétaire d’UFC, fait un don à l’Australie après une catastrophe de feu de forêt

L’UFC aidera l’Australie dans sa phase complexe

UFC, et son entreprise associée, Endeavour, aidera Australie dans la plus grande crise climatique de l’histoire du pays.

La chaleur et le froid dans Australie Ils représentent un grand danger. Mais les conditions météorologiques ont provoqué une augmentation. Selon les rapports, les experts soulignent le changement climatique en raison de l’augmentation de la gravité.

Au total, les incendies de forêt ont brûlé 18 millions d’acres Australieet près de 30 personnes sont décédées. Des millions d’animaux ont été tués, et environ 500 millions d’habitats auraient été touchés.

“Pour soutenir le relèvement du pays, l’UFC se joint à Endeavour et à ses entreprises partenaires pour faire un don de 250 000 $ à la Croix-Rouge australienne en cas de catastrophe et au Fonds de relance.” Dana White, le président de l’UFC a fait l’annonce vendredi après-midi. “Le peuple australien fait face à une longue bataille pour surmonter ces incendies et reconstruire sa vie, et il a besoin de notre aide.”

UFC et Endeavour Ils font partie d’une longue liste de dons pour soutenir ce fonds. Elton john Il a fait don d’un million de dollars cette semaine, à un arrêt de sa tournée à Sydney. Kylie Jenner a également fait don d’un million de dollars, originaire d’Australie Nicole Kidman et son mari, Keith Urban, a fait un don de 500 000 $, tout comme le groupe de heavy metal Metallica et chanteur pop Rose.

L’organisation a fait 15 spectacles dans Australie tout au long de son histoire. Le premier était en 2010 avec UFC 110 dans Sydney. UFC 243 cela a été fait en Melbourne en octobre de l’année dernière où un record d’audience de 57 000 fans dans le Stade Marvel