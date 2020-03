Enrique Barzola reste au poids coq, ouvert à la revanche de Rani Yahya

Enrique Barzola se sent fort à 135 livres.

Le vainqueur de la saison deux de “The Ultimate Fighter: Latin America” ​​a fait ses débuts en poids coq samedi soir à l’UFC Brasilia, se battant pour un match nul contre le vétéran de longue date Rani Yahya lors de la portion préliminaire de la carte.

Bien qu’il n’ait pas remporté de victoire lors de sa première sortie à 135 livres, Barzola (16-5-2 MMA, 6-3-1 UFC) prévoit de rester avec ce nouveau poids.

“Je me sentais très fort, peut-être que la partie de la stratégie n’a pas fonctionné parce que je pensais que Rani Yahya chercherait de loin, mais il est allé corps à corps et nous avons vu ce qui s’est passé”, a déclaré Barzola à MMA Junkie dans Espagnol. «Mais j’ai toujours été attentif (sur le terrain) et à 135 je me sens bien. Je me sens fort, résistant et je vais continuer d’avancer.

«Cette division sera la mienne à l’avenir. Je vais rester à un poids raisonnable pour pouvoir couper sans soucis. Je pesais 77, 76 kilos (169, 167 livres) et je descends à 66 (145), mais maintenant je ne peux pas perdre 15 kilos (33), c’est trop. J’ai coupé 11 kilos (24) pour ce combat et c’était beaucoup. Alors maintenant, je dois rester environ 70 kilos (155) avec le régime. “

Barzola et Yahya se sont battus dans une arène vide, Brasilia ayant interdit tous les rassemblements publics dans l’espoir de contribuer à réduire la propagation du coronavirus dans la capitale nationale. C’était une affaire durement disputée entre les deux, mais le produit AKA pensait qu’il en faisait assez pour lever la main.

“J’ai fait un mauvais coup au premier tour, au deuxième tour, je pensais avoir gagné, et au troisième tour, j’ai définitivement gagné”, a déclaré Barzola en ce qui concerne son score du combat. «Le premier tour était le sien, le deuxième était serré et le troisième, j’ai gagné. Mais oui, c’est comme ça que les combats se déroulent. Je dois essayer d’être plus convaincant la prochaine fois et continuer d’avancer. »

Le combattant péruvien est ouvert à une revanche avec Yahya, qui exprime beaucoup d’intérêt pour mener le combat, mais ne serait pas opposé à affronter quelqu’un d’autre, aussi longtemps que c’est un bon nom.

“S’ils réservent le match revanche, j’accepterai comme tout autre combat”, a expliqué Barzola. «Et s’ils mettent quelqu’un d’autre devant moi, c’est bien aussi.

«Mon corps a maintenant reconnu le poids, 135 livres. Je suis avec une équipe et un personnel qui me soutiennent vraiment. J’ai un nutritionniste et un entraîneur qui m’a aidé à atteindre ce niveau sans m’épuiser tout en étant fort. Et oui, s’ils me mettaient en revanche, ce serait génial. Sinon, je vais me préparer pour quelqu’un d’autre.

“Je voudrais affronter un combattant de haut niveau comme Pedro Munhoz ou quelqu’un de ce calibre.”

Avec l’épidémie de coronavirus aux États-Unis et dans le monde et les trois prochaines cartes annulées, il n’est pas certain que le calendrier reprendra. Mais si tout se passe bien, Barzola voudrait revenir en été.

“Je pense que la meilleure chose pour mon corps serait de se battre dans trois mois, ce serait l’idéal”, a déclaré Barzola. “Mon corps va bien du combat, mais je ne veux pas stresser mon corps avec la coupure, donc je garde mon corps à un bon poids et je suis prêt à revenir.”

