Enrique Barzola se souvient de combats dans une arène vide en raison d’un coronavirus

L’UFC Brasilia a été une nuit de premières pour Enrique Barzola.

C’était la première fois que Barzola (16-5-2 MMA, 6-3-1 UFC) combattait au Brésil, réduisait le poids coq, luttait pour un match nul à l’UFC et participait également dans une arène vide.

Le Nilson Nelson Gymnasium, une arène construite pour accueillir plus de 10 000 fans, était vide en raison d’une interdiction des rassemblements de masse liés à la pandémie de coronavirus.

Le combattant péruvien a amené le vétéran Rani Yahya à un match nul. C’était une affaire de va-et-vient qui n’a été observée que par des fans à la télévision et des officiels et du personnel présents samedi.

Les événements sportifs dans la capitale du Brésil ont été interdits, ainsi que les messes et les services religieux, les écoles et les concerts.

Barzola dit que c’était une scène bizarre qui se battait en l’absence de fans.

“C’était étrange”, a déclaré Barzola au MMA Junkie en espagnol. “Il est très regrettable que cela se soit produit avec l’ensemble du coronavirus, mais nous devons respecter les lois de chaque pays, du monde entier en fait. Donc le temps a passé plus longtemps, il semblait que les combattants avaient plus de temps pour se concentrer, et il y avait un peu moins d’adrénaline.

“Vous devez garder à l’esprit que lorsqu’il y a des grèves, des démontages et d’autres choses, la foule s’illumine et que l’énergie active le combattant et cela vous alimente. J’ai donc vécu ça, c’était très différent, et en quelques instants, je me suis dit: “Que se passe-t-il?” Certains étaient peut-être plus concentrés, mais je pense que d’autres non. “

Le vainqueur de la saison deux de “The Ultimate Fighter: Latin America” ​​pense que le manque de fans aurait pu affecter les combattants en compétition sur l’UFC Brasilia. Cependant, Barzola s’est senti préparé compte tenu des expériences antérieures.

«Je me sentais concentré», a expliqué Barzola. «Vous devez vous rappeler que je me suis battu sur‘ TUF ’et que c’était vraiment le personnel de l’UFC et vos coéquipiers. Alors oui, je me sentais bien. “

Ayant expérimenté les deux mondes, Barzola dit qu’il préfère se battre avec une foule présente.

“Je pense que tout le monde aime se battre avec la foule”, a déclaré Barzola. «Nous sommes des combattants et avons été faits pour divertir la foule. Je pense que la foule est un facteur très important car elle alimente les combattants, vous ressentez donc plus l’adrénaline, les nerfs et tout ça. Mais oui, c’est ce qui fait qu’un combattant se sent comme un guerrier entrant dans la bataille. Nous n’avons pas pu vivre cela (à l’UFC Brasilia) et nous avons raté cette énergie, mais c’est ainsi que les choses se sont présentées et nous avons juste dû nous battre. “

Avant l’événement, il y avait beaucoup d’incertitude quant à la baisse ou non des combats. Barzola admet qu’il y avait des inquiétudes pendant la semaine de combat, mais il devait rester concentré, étant donné qu’il s’agissait de sa première réduction de poids à 135 livres. Barzola a déjà combattu au poids plume, ce qui l’a forcé à couper 10 livres supplémentaires par rapport aux combats précédents.

“Globalement, il y a eu beaucoup de combats annulés et de nombreux autres événements, alors oui, au cours de la semaine, mon équipe et moi pensions qu’il y avait une chance que l’UFC annule l’événement”, a déclaré Barzola. «Mais je suis resté concentré en tout temps. Je me concentrais sur mon poids parce que c’était ma principale préoccupation et, évidemment, je n’ai pas été négligent avec mon poids. J’ai continué d’avancer avec ma perte de poids. »

Avec plusieurs événements UFC à venir reportés, on ne sait toujours pas combien de temps la pandémie de coronavirus modifiera le calendrier de l’UFC dans les semaines et les mois à venir.

Si tout se passe bien, Barzola prévoit de revenir cet été. Cela ne le dérangerait pas d’avoir un nouvel adversaire, mais il est également intéressé par une revanche avec Yahya.

“Je suis prêt à me battre avec lui et il sait que je suis plus fort que lui et j’aborderai les choses différemment dans un match revanche”, a déclaré Barzola. “Mon corps a accepté le nouveau poids et je serai encore plus confiant pour ce match revanche.”

