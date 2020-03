Enrique “El Fuerte” Barzola veut se battre “avec qui que ce soit”

Nous avons déjà signalé que le Brésilien Rani Yahya Il a exprimé son désir de revenir se battre contre la Barzola péruvienne, cependant, le Lima est ouvert à toute possibilité, de sorte qu’il peut être déduit de ses déclarations sur son avenir: “Oui (UFC) accepte le match revanche, j’accepterai comme tout autre combat. Et s’ils me mettent quelqu’un d’autre, c’est bien aussi. J’aimerais affronter un combattant supérieur comme Pedro Munhoz ou quelqu’un de ce calibre. Je pense que la meilleure chose pour mon corps serait de se battre dans trois mois, ce serait l’idéal. Mon corps va bien, mais je ne veux pas le stresser avec la coupe, donc je vais garder mon poids et je serai prêt à rentrer », a-t-il déclaré au portail. MMA Junkie.

Barzola a fait ses débuts dans la division des poids coqs du UFC, après avoir obtenu des résultats irréguliers dans sa division précédente, celle du poids plume. Les suspensions médicales indiquent que son désir de se battre dans 3 mois est très réalisable, mais que son rival est Pedro Munhoz semble un peu plus compliqué puisque le Brésilien est septième au classement officiel de la UFC tandis que le Péruvien ne semble pas classé.

Si vous voulez en savoir plus sur les dernières nouvelles des Latino-Américains en MMA, cliquez ici