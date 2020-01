Enseignant de jour, combattant de nuit: l’histoire de Samuel Toscano

Image via @ samuel.toscano_ sur Instagram

Parmi les fans de combat les plus inconditionnels, l’intérêt grandit pour un sport de combat extrêmement brutal: le Lethwei. Également appelée boxe nue birmane, Lethwei est beaucoup plus ancienne que les autres sports de combat comme le MMA, car il existe des records de matchs qui se déroulent au IIIe siècle au Myanmar.

Lethwei, surnommé «L’art des neuf membres» parce qu’il comprend des coups de tête, des coups de poing, des coudes, des coups de pied et des genoux, est considéré comme l’un des sports les plus violents au monde. Les corps à corps, les balayages et les lancers sont également des techniques acceptées, ce qui rend le sport encore plus dangereux.

Tout comme les amateurs de sports de combat commencent à apprécier l’art martial emblématique du Myanmar, les combattants le sont aussi. L’un de ces combattants est le boxeur et kickboxeur thaï italien Samuel Toscano.

En plus de frapper des gens au visage pour gagner sa vie, Toscano, un vétéran du kickboxing Bellator, enseigne les sciences, la chimie et la biologie dans un lycée en Italie.

«Je travaillais pour une usine de produits chimiques, mais cela ne fonctionnait tout simplement pas pour moi. J’ai besoin de réelles interactions avec les gens et l’enseignement fait l’affaire. Pouvoir aider les jeunes étudiants à apprendre quelque chose de nouveau est ce qui me satisfait le plus », a déclaré Toscano à BJPENN.com. «Mes élèves connaissent ma deuxième vie. Ils me soutiennent, regardent mes matchs. Certains se moquent même de moi quand je perds – de manière amicale bien sûr. J’ai bien aimé, mais en même temps, je ressens la pression de ne pas les décevoir. »

Ce vendredi, Toscano aura son premier combat de Lethwei, mais il a de nombreux combats de Muay Thai et de kickboxing à son actif.

«La passion pour Lethwei a commencé l’année dernière grâce au Championnat du monde de Lethwei [WLC] et leur ambassadeur Dave Leduc. Leurs stratégies marketing et la capacité de Leduc à toucher les gens m’ont vraiment frappé. De plus, à l’époque, j’avais besoin de nouvelles motivations, de nouvelles entrées », se souvient Toscano. “Je n’ai cependant pas apporté de modifications majeures à mon style. Les plus grandes différences sont la lutte contre les phalanges nues et le lancer de mégots. Nous ne pouvons pas essayer ces choses pendant le combat, pour une raison évidente, donc cela m’inquiète un peu, mais nous verrons pendant le match comment ça se passe. “

Le combat de kickboxing que Toscano avait sous la bannière de Bellator ne s’est pas déroulé comme prévu, car il a perdu par KO au premier tour contre Christian Zahe.

“Si l’occasion se présente, je serais ravi de la saisir afin de venger ma défaite à Bellator, mais pour l’instant je suis entièrement concentré sur le Muay Thai et le Lethwei”, a déclaré Toscano de Lombardia. “Le seul problème [with Lethwei] est que vous ne pouvez trouver des événements qu’au Myanmar, même si je sais que WLC essaie d’étendre ses activités aux États-Unis et dans d’autres pays. Ce combat de Lethwei ne sera pas un combat unique. Je travaille vraiment, vraiment dur pour continuer à participer à ce sport à l’avenir, comme je le fais déjà avec le Muay Thai. “

Samuel Toscano affrontera le favori local Saw Kaung Htet dans sa propre cour, devant une foule hostile.

Ce sera un match passionnant absolu pour regarder le combattant européen Samuel Toscano affronter le favori local Saw Kaung Htet! Selon vous, qui laissera la marque dans l’ultime terrain d’essai?

En direct sur @UFCFightPass

FUSO Myanmar, Speed ​​Energy Drink et Popular Plastic Group pic.twitter.com/9cNmSXBSZ5

– Championnat du monde de Lethwei (@WorldLethwei) 16 janvier 2020

«J’ai étudié mon adversaire, j’ai regardé beaucoup de ses matchs. C’est un dur à cuire. [He] peut se battre dans les deux positions, il est un attaquant d’élite, et a également un bon menton. Plus important, cependant, en regardant ses combats, j’ai remarqué comment il s’améliore de combat en combat. Mais je viens pleinement concentré et bien préparé. Même si toute la foule chante contre moi, je m’en fiche. Quand je me bats, mon adversaire est le seul dont je me soucie. »

Samuel Toscano affronte Saw Kaung Htet ce vendredi à WLC 11: Battlebones à Yangon, Myanmar. Le combat sera diffusé sur UFC Fight Pass.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 28/01/2020.