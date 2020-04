Entraîneur: blessure (pas un coronavirus) derrière le retrait d’Amanda Nunes de l’UFC 249

Lorsque l’Ultimate Fighting Championship (UFC) a finalement trouvé un lieu pour l’événement UFC 249 pay-per-view (PPV), qui a été récemment réservé pour le samedi 9 mai 2020 à l’intérieur du VyStar Veterans Memorial Arena de Jacksonville, en Floride, c’était prévu pour présenter le combat de titre de poids coq féminin entre Amanda Nunes et Felicia Spencer.

Après tout, “Lioness” avait déjà accepté de défendre sa sangle de 135 livres contre “FeeNom” lors de l’événement UFC 250 depuis reporté au Brésil, également le 9 mai, donc la seule chose qui a changé était le lieu. De plus, Nunes réside déjà aux États-Unis, ce qui rend le voyage encore plus facile.

Mais peu de temps après que la carte de combat UFC 249 ait été rendue publique, Nunes a déclaré à la communauté des sports de combat qu’elle ne participait plus à la compétition parce qu’elle voulait attendre que la pandémie de coronavirus éclate avant de s’engager à combattre le camp.

Son entraîneur dit le contraire.

“Amanda a eu une petite blessure à la cheville, elle a préféré arrêter et soigner, plutôt que de courir, parce que nous étions à ce stade où nous ne savions pas ce qui allait se passer”, a déclaré Conan Silveira à Combate (via BJPenn.com). «Nous ne savions pas si ce serait le 9 mai, où il allait être, nous avions plusieurs questions et peu de réponses. Dans l’entraînement que nous faisions avant de nous arrêter, elle s’est blessée et nous ne voulions pas la forcer. Nous préférons nous arrêter et traiter, pour qu’elle soit prête, comme elle l’a toujours été, à revenir le plus tôt possible. »

Nunes, comme nous l’avons vu, combat rarement les blessés.

Sans surprise, Spencer a été déçue par la nouvelle et s’est sentie un peu aveuglée par la révélation de la championne, d’autant plus que “FeeNom” avait déjà commencé le camp d’entraînement pour ce qui devrait être le combat le plus difficile de sa carrière d’arts martiaux mixtes (MMA).

Les derniers rapports ont mis cette confrontation de 135 livres quelque part fin juin ou début juillet.