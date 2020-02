Entraîneur: Conor McGregor ‘beaucoup plus heureux à 170’

Image via @thenotoriousmma sur Instagram

Conor McGregor a remporté des titres dans les divisions poids plume et poids léger de l’UFC, mais pour le moment, il semble être heureux dans la division poids welter de 170 livres.

C’est selon le manager Audie Attar, qui a vu de première main à quel point McGregor était content alors qu’il se préparait pour son scrap de poids welter UFC 246 avec Donald “Cowboy” Cerrone.

Attar semble croire que McGregor restera au poids welter pour le moment, même s’il dit qu’un retour à la division des poids légers de 155 livres est également possible.

Cela étant dit, le manager doute que nous ne reverrions jamais McGregor dans la division poids plume de 145 livres.

“Je considère tous mes clients comme des êtres humains et je l’ai vu à 145, 155 et 170 dans les arts martiaux mixtes et il semble juste être beaucoup plus heureux à 170 ans”, a déclaré Attar à MMA Fighting. “Ce n’est pas aussi pénible pour le corps que pour la réduction de poids. Cela ne veut pas dire qu’il ne pourrait pas en faire 155. 145, je pense juste que c’est malsain. Revenir à cette catégorie de poids serait tout simplement malsain.

“Mais 155 est faisable et quelque chose que je sais qu’il tient à refaire pour que ce ne soit pas hors de portée. Mais vous ne pouvez pas nier à quel point il était confortable à 170 ans. C’était sa silhouette normale. Donc, sans avoir à soumettre votre corps à une réduction de poids rigoureuse, il y a quelque chose à dire à ce sujet. “

Attar a poursuivi, expliquant que la division des poids welters pourrait être juste le ticket pour Conor McGregor – même s’il est un peu sous-dimensionné à ce poids.

“Je pense que particulièrement si vous êtes capable de garder votre force ou d’améliorer votre force et votre masse musculaire, et plus important encore de pouvoir porter votre poids pour garder votre vitesse, votre rapidité et votre explosivité, eh bien pourquoi pas?”, A déclaré Attar à propos de McGregor. «Tout dépend de la façon dont chaque athlète se sent la nuit et c’est la chose la plus importante.

«Obtenir un avantage concurrentiel, ce n’est pas toujours avoir un avantage en termes de taille, de hauteur et de vitesse, mais aussi avoir le bon état d’esprit et la bonne énergie le soir de la compétition. C’est vraiment une chose subjective et vous devez laisser à chaque athlète le soin de décider ce qui lui convient le mieux. “

Dans quelle division voulez-vous voir Conor McGregor se battre ensuite?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/4/2020.