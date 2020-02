Entraîneur: Conor McGregor est sur une bonne histoire de retour après des glissades et des erreurs

Crédit d’image: @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Conor McGregor a connu quelques années folles.

Bien qu’il ait connu de grands moments de succès – notamment ses 40 secondes de KO en janvier contre Donald Cerrone – il a également fait la une des journaux pour de nombreux coups de pinceau avec la loi.

S’exprimant sur Game On de RTÉ 2fm, l’entraîneur de longue date de McGregor, John Kavanagh, a discuté des gros titres négatifs entourant son combattant. Il a insisté sur le fait que McGregor a appris de ses erreurs et se trouve au milieu d’une «histoire de retour».

“Cela vient avec le territoire”, a déclaré Kavanagh à propos de la mauvaise presse que McGregor a reçue (via RTE.ie). “Les titres négatifs génèrent plus de clics que les titres positifs. C’est juste le jeu des médias.

“Il a lui-même parlé de ses erreurs et de ses erreurs”, a ajouté Kavanagh. “Il a dû payer pour ceux en dehors du sport. Je pense que nous sommes sur une bonne histoire de retour – il a eu une grande victoire en janvier – mais oui, comme la plupart des choses dans la vie, vous prenez le bon avec le mauvais, vous roulez avec lui et essayez de vous améliorer, d’apprendre des erreurs et de vous améliorer en tant qu’être humain et athlète au fur et à mesure. »

Kavanagh a continué, abordant les défis que McGregor a rencontrés lors de son ascension rapide d’inconnu à superstar.

«C’est une ascension très étrange d’être un gars inconnu à Dublin, de pratiquer un sport dont personne n’a entendu parler, d’être une superstar mondiale. Tout ce que vous dites et faites est analysé.

«Il a dû faire ses erreurs très publiquement et visiblement. Je suis fier de la façon dont il a traversé ces choses. Il reconnaît ses erreurs. Il essaie de se faire une meilleure personne et je suis derrière ça. “

Avec McGregor apparemment sur la ligne droite et étroite, Kavanagh dit qu’il est très fier de son élève vedette pour avoir mis le MMA sur la carte en Irlande.

«Je suis incroyablement fier de Conor. Je me rends compte que c’est lui, individuellement, qui a fait la renommée de ce sport », a déclaré Kavanagh.

«Je suis arrêtée par des femmes de 60 ans qui me demandent comment va son entraînement de catch. Je sais que c’est lui qui en a fait un sport énorme en Irlande, donc j’en suis très, très fier. “

Que pensez-vous que l’avenir réserve à Conor McGregor?

