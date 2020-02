Entraîneur: Conor McGregor «semble être beaucoup plus heureux» au poids welter, mais il n’a pas terminé à 155 ans

Se battre dans trois classes de poids différentes à l’UFC a donné à Conor McGregor beaucoup d’idées sur ce qu’il a en réserve pour l’avenir.

Bien qu’il ait eu le plus de succès en compétition en tant que poids plume, il est probable que ses jours de combat à 145 livres soient passés depuis longtemps. Pendant ce temps, McGregor détient un record de 1-1 en poids léger et un CV de 2-1 en poids welter après sa dernière victoire contre Donald «Cowboy» Cerrone à l’UFC 246.

Dans les jours qui ont précédé cet affrontement de l’événement principal, McGregor semblait plus heureux que jamais sans perdre de poids et a dû manger à sa façon pour peser 170 livres plus tôt ce matin-là avant de monter sur la balance. “The Notorious” a déclaré qu’il aimerait ajouter un troisième championnat à son CV UFC après avoir remporté des titres à 145 livres et 155 livres.

Selon son manager Audie Attar, on ne peut nier que la superstar irlandaise était probablement la plus en bonne santé lorsqu’elle concourait au poids welter, mais cela ne signifie pas que ses jours de combat dans la division des poids légers sont terminés.

“Je considère tous mes clients comme des êtres humains et je l’ai vu à 145, 155 et 170 dans les arts martiaux mixtes et il semble juste être beaucoup plus heureux à 170 ans”, a déclaré Attar à MMA Fighting. “Ce n’est pas aussi pénible pour le corps que pour la réduction de poids. Cela ne veut pas dire qu’il ne pourrait pas en faire 155. 145, je pense juste que c’est malsain. Revenir à cette catégorie de poids serait tout simplement malsain.

“Mais 155 est faisable et quelque chose que je sais qu’il tient à refaire pour que ce ne soit pas hors de portée. Mais vous ne pouvez pas nier à quel point il était confortable à 170 ans. C’était sa silhouette normale. Donc, sans avoir à soumettre votre corps à une réduction de poids rigoureuse, il y a quelque chose à dire à ce sujet. “

Aussi confortable que McGregor semblait au poids welter, tous les signes pointent vers son prochain combat qui se déroulera à 155 livres si le président de l’UFC Dana White obtient son souhait.

White a déclaré que le prochain défi de McGregor viendrait “probablement” contre le vainqueur du prochain combat pour le titre léger entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson.

Si tel est le cas, McGregor serait probablement contraint de rester sur la touche jusqu’à la fin de 2020, Nurmagomedov et Ferguson ne devant pas se rencontrer avant le 18 avril.

Cependant, rien n’est gravé dans le marbre et Attar concède que McGregor a les bons outils à sa disposition s’il décide de prendre part à un combat de poids mi-moyen.

“Je pense que particulièrement si vous êtes capable de garder votre force ou d’améliorer votre force et votre masse musculaire, et plus important encore, de pouvoir supporter votre poids pour garder votre vitesse, votre rapidité et votre explosivité, eh bien pourquoi pas?”, A déclaré Attar. «Tout dépend de la façon dont chaque athlète se sent la nuit et c’est la chose la plus importante.

«Obtenir un avantage concurrentiel, ce n’est pas toujours avoir un avantage en termes de taille, de hauteur et de vitesse, mais aussi avoir le bon état d’esprit et la bonne énergie le soir de la compétition. C’est vraiment une chose subjective et vous devez laisser à chaque athlète le soin de décider ce qui lui convient le mieux. “